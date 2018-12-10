2018-12-10T16:29:48+03:00
Общество

С 1 января родителей без звонка охране не пустят во двор школы

На заборах установят калитки с магнитными запорами
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пройти в школьный двор можно будет только с помощью карточкиПройти в школьный двор можно будет только с помощью карточкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В интернете очередной баттл - родители обсуждают новые школьные правила: с 1 января мамам и папам вход на школьную территорию закрыт. Довели ребенка до калитки в заборе – и дальше пусть он идет самостоятельно.

«Что же теперь родители должны стоять у входа на территорию школы и в дождь и в снег? Мне кажется, что такое ограничение доступа к собственному ребенку нарушает права родителей и детей», - возмущаются нововведением одни. «А что тут такого? Нечего посторонним в школе делать!» - поддерживают другие.

- Нас уже предупредили об этом на родительском совете, - рассказала мама пермской ученицы. – На калитках установят магнитные замки. И родители, встречающие детей, должны будут ждать их за калиткой, а пройти во двор смогут, лишь если позвонят охраннику по домофону.

На прошлой неделе разразился скандал в школе № 116, где младшие школьники долго не могли выйти из школы. Их выпускали не через центральные двери здания школы, а через запасной выход, ведущий во двор, а там ворота были закрыты на висячий замок. И ребятам пришлось ждать, пока не пришел учитель с ключами. Но, похоже, это был тот случай, когда школа, что называется, перестаралась.

Как сообщили в городском департаменте образования, летом все школы Перми проверили на безопасность для детей. На входах и в школьных коридорах установили видеокамеры - там, где их не хватало, восстановили турникеты, а территории школ обнесли металлическими заборами, чтобы закрыть проход для посторонних.

- До конца текущего года планируется установить на калитках школьных заборов магнитные замки, - рассказали в департаменте. - И родители, чтобы зайти внутрь, смогут воспользоваться домофонами, как это давно делается в детских садиках. При этом школы останутся открытыми для жителей, занимающихся спортом. Им необходимо будет обратиться к директору школы для получения магнитной карты доступа. Такие карты горожанам выдаются бесплатно.

При необходимости магнитные карты смогут получить и родители учеников. Но это уже – на усмотрение директора.

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