Вечером 8 декабря произошла трагедия – после матча гайвинских «Ястребов» скончался 44-летний хоккеист Алексей Захаров.

- После второго периода Алексею стало плохо, в перерыве он отдышался, пробовал выйти на лед, но не смог играть. Кое-как дошел до раздевалки, частично разделся и прилег, - рассказывает младший брат Алексея Сергей. – Ребята позвонили в «скорую», врачи приехали, осмотрели Алексея, и вызвали бригаду реанимации. Но спасти брата не удалось. По предварительным данным, у него случился инсульт.

Как рассказывает Сергей Захаров, его брат увлекся хоккеем 8 лет назад.

- Он уговаривал друзей, знакомых взять клюшку в руки, был заводилой в команде, - говорит он. - Проблем со здоровьем у него не было. Со спиртным и табаком никогда не дружил. Работа у него предполагала подвижный образ жизни – он работал в почтовой службе «Пони-экспресс».

Команда "Ястребов", Алексей - второй справа в верхнем ряду. Фото: соцсети.

В семье у него тоже все было хорошо. Он души не чаял в 16-летней дочке Лизе, которая сейчас учится в колледже.

По словам Сергея, у семьи брата были жилищные проблемы, но недавно их удалось решить.

- Они долго ждали расселения, жили в двухэтажном деревянном доме на Гайве, - рассказал он. - Но совсем недавно их расселили, дали двухкомнатную квартиру. Брату бы жить и жить…

Клюшку в руки Алексей взял в руки 8 лет назад. Фото: страница ВК Сергея Захарова.

-Мы играли вечером 8 декабря с командой ПКС на ледовой площадке спорткомплекса «Победа», - рассказал товарищ по команде Алексея Илья Гаинцев. – Две бригады врачей больше часа боролись за жизнь Алексея, но спасти его, к сожалению, не смогли.

По словам друзей по команде, всю неделю до матча Алексей недомогал, возможно, у него было простудное заболевание, но он перемогал себя.

Хоккеисты Ночной хоккейной лиги в Перми, в которой состоял хоккейный клуб «Ястребы», выразили на своем сайте соболезнование по поводу кончины своего товарища.

Прощание с Алексеем Захаровым состоится во вторник. 11 декабря, в 11.30 в ритуальном зале на улице Старцева.