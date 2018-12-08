2018-12-08T14:28:07+03:00
Общество

Где пермякам покататься на коньках и лыжах недалеко от дома

"Комсомолка" расскажет, где заняться зимним спортом
Вероника РАНГУЛОВА
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Все катки откроются в Перми в ближайшие дниВсе катки откроются в Перми в ближайшие дниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В этом году в Перми будут работать 60 катков - во всех районах города. Большинство ледовых площадок уже работают или откроются в ближайшие дни. Два крупных катка - на эспланаде и на площади у памятника "Миг на взлете" - будут готовы перед Новым годом.

Семь катков будут работать бесплатно в рамках проекта "Ледовый сезон". Ниже - их адреса:

- «Гайва» (улица Карбышева, 52),

- «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),

- «Юность» (улица Революции, 27),

- «Фаворит» (улица Репина, 69),

- «Спутник» (улица Мензелинская, 12),

- «Победа» (улица Обвинская, 9),

«Молния» (улица Волховская, 26).

- Эти катки будут работать бесплатно по вторникам, пятницам и воскресеньям - с 20 до 22 часов, - рассказали в администрации Перми. - При этом эти площадки могут со своим инвентарем и в любое время посещать бесплатно дети до семи лет с одним взрослым сопровождающим.

14 декабря на катках состоится торжественное открытие, везде пройдут праздничные мероприятия.

Самая длинная лыжня в Перми - 22 км

Для тех, кто зимой предпочитает лыжные прогулки, в лесу уже готовы лыжные трассы. Причем горожане могут выбирать наиболее удобный маршрут - по протяженности и близости от дома.

Как рассказали в администрации, самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная - «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве – (22 км). Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она популярна среди профессиональных спортсменов.

Где еще покататься:

- Мотовилихинский район: популярная трасса на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км.

- Индустриальный район: здесь есть сразу три лыжных трассы. Это «Тропа здоровья» в Черняевском лесу (2,5 км), на лыжной базе «Электрон» (6,5 км) и у спорткомплекса имени Сухарева (8 км).

- Кировский район: местные жители могут прогуляться у лыжной базы «Прикамье», ее длина составляет 20 км. А также в Верхне-Курьинском участковом лесничестве обустроена лыжня у спортклуба «Политехник».

Кроме этого, обустраиваются лыжные трассы на территории Мотовилихинского лесничества - это СК «Пермские медведи» по улице Спортивная, 1 (20 км). А в Свердловском районе трасса протяженностью 18 км обустроена на лыжной базе «Звезда».

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