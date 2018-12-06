В Перми открылась «Лапшичная» и кофейня, где «работают» пудели

Продолжаем рассказывать вам о новых местах, которые открываются в Перми. Если вы знаете о том, что скоро в городе появится новая кофейня или необычный ресторан, пишите на почту elena.konova@phkp.ru.

В центре Перми открылась «Лапшичная»

Наверно, этого ждали многие - появилось кафе паназиатской кухни в центре Перми. «Лапшичная» открылась на улице Советская, 62 только на прошлой неделе, но даже в будни там нет свободных столиков.

- Мы думали, что у нас будет большой поток посетителей, но такого не ожидали, - говорит бренд-шеф «Лапшичной» Антон. - Техническое открытие состоялось в среду, мы отработали один день, и у нас закончились почти все продукты. Пришлось закрывать «Лапшичную» на день, чтобы успеть перестроиться и заказать продукты.

Интерьер в заведении, конечно, впечатляетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Антон объясняет, что «Лапшичная» - это уголок Азии в Перми. На стенах - неоновые вывески, приглушенный свет

- Как будто попадаешь в переулок Китая, например, - говорит Антон. - Сделать заказ у нас очень просто - на каждом столе есть бланки. Надо выбрать то, что хочешь заказать, официант подойдет и заберет бланк, а позже принесет блюдо и напитки.

В меню несколько видов лапши: например, пшеничная с курицей (270 рублей), гречневая с овощами и спаржей (260 рублей), яичная с кальмаром и креветками (360 рублей), рисовая с морским окунем (290 рублей). Вес всех блюд - около 400 грамм.

В "Лапшичной" 14 видов блюдФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На закуску, например, можно взять гавайский поке с тунцом (340 рублей) или салат с маринованным лососем (290 рублей). А еще есть бульон мисо с тофу (250 рублей).

Я попробовала пшеничную лапшу с курицей в соусе Пад Тай. Паназиатская кухня - это всегда здорово, и эта лапша не была исключением. Мне понравилось - нежная курица, сладковатый соус, овощи и арахис. Необычно, но вкусно и очень сытно. Наш фотограф попробовал лапшу с морским окунем - остался доволен.

Открылась кофейня, где «работают» той-пудели

Еще одно долгожданное открытие для жителей Индустриального района - кофейня на улице Мира, 30. Я, как житель Балатово, долго ждала, пока недалеко от дома откроется кофейня - у нас на районе их почти нет.

- В прошлом году мы с мужем были в ледовом городке и решили погреться, сходив в какую-нибудь кофейню, - говорит владелица заведения Алена Чурина. - А потом подумали: «Почему у нас в Индустриальном районе нет кофеен, только в центре?».

Теперь собачники Балатово знают, куда им пойти вместе с питомцемФото: Елена КОНОВА

Фишка кофейни - хвостатые работники. С хозяйкой на работу по очереди ходят той-пудели - Клеопатра, Гаврюша и Чапа. Мне удалось познакомиться с Чапой - 9-летней ласковой собакой, которой очень уж понравилась моя шуба, так как она то и дело пыталась зарыться в нее.

- У нас на районе очень много собачников, которые гуляют со своими питомцами в парке Миндовского и в Балатовском парке, - говорит Алена. - Наша кофейня как раз находится рядом. Так что человек, выгуляв собаку, может вместе с ней прийти к нам в заведение, выпить кофе, согреться. Для питомца мы положим плед, нальем водички и дадим вкусняшку.

Меню стандартное - есть капучино (100-140 рублей), латте (120-140 рублей), какао 350 мл за 120 рублей, пончики (60 рублей). А еще есть акция - каждый шестой кофе дают в подарок.

Я попробовала капучино с корицей. На удивление, мне его сделали горячим, но не перекипятили (редко с таким сталкиваюсь). Так что было вкусно. А Чапа, сидящая на моих коленях, все норовила потереться мордочкой о мою руку.

Разве не прелесть?Фото: Елена КОНОВА

Кстати, Алена - волонтер приюта, поэтому в ее кофейне стоит баночка для пожертвований. Также в заведение можно принести подарки для бездомных собак - корма, подстилки, лекарства, игрушки.

- Как раз вчера у меня забрали на передержку песика, которого я нашла недалеко отсюда, - говорит Алена. - Я нашла его замерзшим. Взяла из баночки для пожертвований деньги, оплатила прием у врача. Оказалось, пес был здоров, только замерз. Вот он у меня в кофейне жил два дня, а потом ему нашли передержку.

Кстати!

9 декабря в четвертом цехе завода имени Шпагина на Советской, 1А состоится благотворительный йогамарафон «Дышать». В программе - 180 кругов Сурья Намаскар, открытые уроки преподавателей йоги, мастер-классы, живая музыка, вкусная еда и напитки.

Регистрационный взнос - 500 рублей для взрослого, 200 рублей - для ребенка от 5 лет. Взносы можно оставить при входе. Но можно сделать и более щедрое пожертвование - все собранные средства помогут детям, которым необходимы расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких и ухода за трахеостомами. Пройти регистрацию можно по ссылке.