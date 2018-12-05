46-летнего жителя Прикамья судят за домогательства к ребенку

В Березниковском городском суде начался судебный процесс по громкому делу о педофиле. На скамье подсудимых – 46-летний Александр К. Его обвиняют в покушении на насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В августе этого года неподалеку от детской поликлиники мужчина попросил мальчика помочь донести железяку за деньги, но ребенок согласился помочь просто так. После этого преступник заманил мальчишку в кусты и начал приставать. Ребенку удалось убежать. Мальчик сразу сообщил о происшествии своему отцу, и незнакомца задержали.

24 августа по ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по городу Березники.

Несмотря на то, что процесс о педофиле идет при закрытых дверях, нам удалось узнать, что на первом заседании суда гособвинитель зачитал обвинительное заключение, после которого подсудимый полностью признал себя виновным в совершении покушения на насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, а по второму обвинению (присвоение велосипеда) вину отрицал.

За время судебного процесса суд допросил ряд свидетелей по делу и потерпевшего (отца ребенка). Защита подсудимого не оспаривает факт покушения на сексуальное преступление, но готово побороться за то, чтобы исключить из обвинения статью «присвоение чужого имущества».

Рассмотрение дела отложили до середины декабря.

Известно, что обвиняемый женат, имеет взрослых детей, и до ареста по этому делу официально нигде не работал, только подрабатывал на городском кладбище.