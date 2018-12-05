2018-12-06T01:00:01+03:00
Общество

Получаем электронные услуги без бумаг и очередей!

В Перми обсудили перспективы развития интернет-сервисов Фонда социального страхования
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермское отделение Фонда социального страхования и «Комсомольская правда» провели круглый стол, посвященный инновационным решениям в сфере социальных услуг.

Сейчас в Пермском крае в электронном виде можно, например, получить больничный лист, проездной билет для проезда к месту лечения, необходимую информацию в личном кабинете страхователя на портале фонда.

Один из первых сервисов, который Фонд социального страхования запустил в Прикамье - электронный листок нетрудоспособности.

-В Пермском крае выдано уже больше 20 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Их оформляют 123 медицинских организации края, - сообщила управляющий Пермским отделением ФСС РФ Галина Токарева.

Электронный больничный – не единственный цифровой сервис Фонда

Например, всем жителям края доступен «Личный кабинет ФСС» - интернет-портал, который позволяет, не выходя из дома, пользоваться услугами Российского Фонда социального страхования. С его помощью можно получить доступ к данным по больничным листам, государственным выплатам, информацию о господдержке матерей с новорожденными детьми, об очереди на получение технических средств реабилитации.

-С этого года у нас начал работать сервис «Открытый контракт», который обеспечивает прозрачность в сфере закупок, которые осуществляет фонд, - отметил заместитель управляющего Пермским отделением ФСС РФ Сергей Епанов. - С 15 октября Пермский край вошел в число 52 регионов страны, где стал доступен сервис «Электронный талон ФСС». С его помощью человек, которому положен бесплатный проезд к месту лечения и обратно, может в электронном виде оформить льготную поездку на поезде. В Прикамье уже оформили 48 таких талонов.

-Преимущества и особенности этих сервисов очевидны, - отметила Галина Токарева. – А Фонд будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям края.

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