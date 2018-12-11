2018-12-11T07:42:44+03:00
Недвижимость

Отключения воды в Перми 12 и 14 декабря

Без воды останутся дома в двух районах краевого центра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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ООО «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает жителей Перми об отключениях холодной волы на этой неделе.

12 декабря плановые ремонтные работы будут вестись на улице Хвойной в Кировском районе. Из-за этого с 9 до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в дома по ул. Лужской, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Правобережной, 12, ул. Рощинской, 4, 6, 8, ул. Саянской, 3, 5, 7, 9, ул. Сивашской, 6, 8/1, ул. Уржумской, 5, ул. Хвойной, 3, 3а,12, 14, 16, ул. Щигровской, 4, 4а. 10, 18а, ул. Ядринской, 6, 10, 12, 18, ул. Яранской, 11.

Кроме того, 14 декабря с 10 утра до 18.30 специалисты «НОВОГОРа» будут работать на сетях на ул. Олега Кошевого в Индустриальном районе Перми. Поэтому, на это время вода будет отключена в домах по ул. Декабристов, 87, ул. Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32а, ул. Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40, ул. Подводников, 83а, 85, 87, 92, 94, 96, ул. Рязанской, 80, 80/2, 80а, 80в, 84, 97а, 97а К1, 97а К4, 97а К6 и 97б, а также ул. Шахтерской, 26 и 29.

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