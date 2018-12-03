Детей, которых травят в школе, поставят на учет в КДН

- Баллы отменили, но критерии остались прежними, - так оценили общественники новый документ, по которому будут выявлять «факты детского и семейного неблагополучия».

Напомним, в сентябре в Прикамье приняли скандальное постановление, авторы которого требовали, чтобы классные руководители посещали семьи своих учеников и заполняли акты проверок. В частности - фиксировали доходы родителей, размер жилплощади, наличие необходимой мебели и продуктов питания, детской одежды и бытовой техники, а также психологический климат в семье.

Все нарушения оценивались в баллах: редкое посещение родительских собраний - 10 баллов, низкий доход семьи - 15 баллов, проживание в аварийном жилье - 51 балл. Если семья в сумме набирала свыше 30 баллов, то оказывалась в списке семей с риском попасть в социально опасное положение.

Документ вызвал бурный протест у пермяков. Его сразу прозвали «постановлением о проверках холодильников».

В ситуацию вмешался губернатор Максим Решетников, который поручил комиссии по делам несовершеннолетних пересмотреть данное решение. И вот в пятницу, 30 декабря, краевое правительство утвердило новый «Порядок по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции».

Что изменилось?

Систему баллов из документа исключили. Теперь просто есть критерии, по которым подростка могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних либо просто отнести к тем, кто требует особого внимания. Также определено, кто должен выявлять факты неблагополучия. Это школы, поликлиники, районные комиссии по делам несовершеннолетних.

Ребенка поставят на учет, если:

- у него суицидальный риск - по мнению школьного психолога;

- ученик подвергается травле со стороны сверстников;

- пропускает занятия без уважительной причины;

- тайно или вопреки запрету родителей ушел из дома больше чем на шесть часов днем или больше чем на три часа ночью;

- имеет «двойки» по 30 процентам предметов и более;

- резко похудел;

- состоит в интернетовских «группах смерти»;

- неоднократно совершает правонарушения;

- несовершеннолетняя школьница забеременела или родила;

- у ребенка нет одежды, соответствующей сезону, и отдельного места для занятий и сна;

- у родителей нет работы или семья является малоимущей;

- семья живет в неблагоприятных жилищных условиях.

Особое внимание требуют:

- ученик, имеющий низкую самооценку, - по мнению школьного психолога;

- проявляющий интерес к психотропным веществам - по результатам тестирования;

- плохо адаптирующийся в классе после смены школы;

- живущий с мачехой или отчимом;

- непосещающий кружки и спортивные секции.

То есть теперь проверять, чем кормят дома ребенка и какие продукты лежат в холодильнике, учителя не обязаны. Но на какой кровати он спит и где делает уроки, классный руководитель знать должен. А комиссия по делам несовершеннолетних обязана отследить, что подросток после школы не пошел домой, а где-то бродил шесть часов.

К тому же некоторые критерии зависят от мнения школьного психолога, который по результатам тестов будет определять, вносить семью в перечень неблагополучных или нет.

- По сути, выявлять детей из семей с факторами риска будут везде, к этому подключают и медработников, и школьных педагогов и воспитателей в детских садах, предлагая им быть деликатными, но в то же время отмечать моменты, которые в будущем могут привести к неблагополучию, - так оценивает постановление председатель РОО «За права многодетных Пермского края» Людмила Елтышева. - Говоря обычным языком, каждый из этих специалистов может отнестись ребенку предвзято и поставить семью на учет, потому что ему «так показалось». Или если ребенка в классе травят, то на учет поставят жертву, а не его мучителей. В общем, от того, что убрали балловую систему и обязанность учителей в проверке холодильников, документ гуманней не стал.