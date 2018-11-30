Как выгодно купить недвижимость в других регионах, не выезжая из Перми

- Агентство недвижимости - официальный партнер компании ФСБ «Лидер» и группы компаний «ЛСР», которые строят объекты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Скажите, что является основным потребителем ваших услуг?

- Основные потребители наших услуг – родители, у которых дети учатся или собираются учиться в столичных вузах. Также это семьи, которые уезжают из нашего региона. И, наконец, инвесторы, которые вкладывают свои деньги в недвижимость для того, чтобы перепродать затем ее с прибылью. Как известно, Санкт-Петербург – один из регионов, где квартиры продолжают интенсивно расти в цене.

- Если мы приходим к вам в агентство «Удачное решение», то это то же самое, если бы мы приехали в Санкт-Петербург? Сможем ли мы увидеть, как будет выглядеть наша будущая квартира?

- Конечно, в Перми у нас находится региональный отдел продаж. Человек, который приходит к нам, получает такую же консультацию, как и в городе, где он собирается приобрести недвижимость. Мы обладаем полной информацией, которую представляет застройщик, регулярно проходим обучение в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Клиент получает полную комплексную услугу от начала подбора недвижимости до момента оформления сделки. Документы мы оформляем в Перми, никуда выезжать не надо.

- Покупая недвижимость, хочется все посмотреть, потрогать руками, увидеть, как она выглядит на самом деле. Есть ли такая возможность у вас?

- Да. Можно онлайн посмотреть, как выглядит жилье, на каком этапе ведется строительство. Кроме того, мы предлагаем потенциальным покупателям совершить путешествие в Москву или Санкт-Петербург и посмотреть все своими глазами. Мы организовываем для него специальную экскурсию, возим по объектам, все показываем. Если клиент сделал свой выбор, то он приходит к нам в офис в Перми и совершает сделку.

- Чем удобна такая экскурсия, ведь можно слетать в ту же Москву самому?

- Всегда очень удобно, когда вас в аэропорту встречает представитель агентства недвижимости. Он покажет все объекты, которые вам интересны, расскажет о них.

- Кто обычно сопровождает клиентов на таких экскурсиях – пермяки или представители застройщика на местах?

- Все зависит от города. На сегодняшний день у нас есть представительство в Москве. И людей, которые прилетают в столицу, встречают свои, пермяки. Как правило, в этом случаи покупатели чувствуют себя более комфортно.

- Расскажите о наиболее интересных предложениях по приобретению недвижимости в Москве.

- Если говорить про Москву, то большим спросом пользуется строящаяся недвижимость. Человек, который покупает квартиру на этапе строительства, экономит большие деньги, потому что к моменту, когда дом будет сдан, цена резко возрастает. А если сравнивая цены в Перми и Москве, то разница особенно заметна.

- А как дело обстоит с социальной инфраструктурой? Насколько человек, живущий в Перми и собирающийся покупать недвижимость в Москве, может понимать, какие социальные объекты (детские сады, школы) будут рядом, каковы будут подъезды к дому. Эта информация доступна?

-Мы работаем с проверенными застройщиками, такими как ФСК «Лидер» и ЛСР. Они четко продумывают инфраструктуру района. Обязательно в каждом жилищном комплексе есть детские сады, школы, магазины.Сегодня возводится не только дом, но и вся инфраструктура к нему, Большинство застройщиков возводят детские сады, школы при строительстве жилищных комплексов, потому что сейчас обычно возводят не по одному дому, а по пять –десять. Также предусматривается строительство коммерческой недвижимости – магазинов, банков, кафе, ресторанов. Когда вы выбираете квартиру, то мы можем показать вам, где будет находить школа или кафе.

- Еще один важный момент – транспортная развязка. Ведь в столице огромное количество времени уходит на дорогу.

- Один из самых важных критериев, по которому люди выбирают себе жилье в столице – наличие транспортной развязки. На этапе выбора территории для застройки ФСК «Лидер» тщательно продумывает вопросы дорожного сообщения. Жилищные комплексы строятся не только там, где они есть. Но если компания вышла на объект, то проектирует и строит свои новые, удобные дороги и развязки. Застройщики способствуют беспрепятственному въезду и выезду из жилищного комплекса на крупные трассы.

- Вы выбрали сотрудничество с ФСК «Лидер», которая является одной из крупнейших строительных компаний России. Но покупателей, прежде всего интересуют вопросы безопасности, гарантии, что дом будет достроен? Не так ли?

- Совершенно верно. При выборе важно знать историю и репутацию компании. У надежных застройщиков должно быть много вовремя сданных объектов. Мы тщательно выбирали партнеров, чьи объекты рекомендуем нашим клиентам. Это настоящие лидеры рынка строительства. К примеру, ФСК «Лидер» полностью реализует проекты силами компаний, входящих в холдинг, и используют только собственное финансирование. Также профессиональная команда продумывает и контролирует каждый этап замкнутого цикла работ с момента возникновения идеи строительства до реализации объекта и последующего эксплуатационного сопровождения. Важно отметить, что у ФСК «Лидер» своя собственная строительная база. Полный производственный цикл гарантирует, что начатое строительство будет завершено.

- В Перми достаточно суровый климат и многие хотели бы переехать в более теплые края. Например, в Краснодарский край. Какие варианты вы им можете предложить?

- У нас много интересных предложений в Краснодарском крае. Мы выбираем компании, которые давно на рынке в этом регионе. Строят жилые комплексы, как в центральных городах края, так и в небольших населенных пунктах с развитой инфраструктурой.

- Что желать, если у меня нет возможности купить жилье сразу, мне нужна ипотека или рассрочка платежа? Как мне быть?

- Мы оказываем комплексную услугу по приобретению недвижимости в других регионах. У большинства людей, которые к нам приходят, есть задача продать свою квартиру, оформить ипотеку или и то и другое.

- Вы можете им в этом помочь?

- Конечно. При этом, мы помогаем сохранить стоимость жилья, которое вы хотите приобрести в другом регионе. У нас есть возможность на этапе продажи недвижимости зафиксировать стоимость квартиры. Мы можем заключить договор долевого участия на определенных условиях либо забронировать квартиру и заниматься продажей вашей недвижимости.

- Есть ли еще какие-то предложения, которые есть только у вас и которых нет у других компаний?

- Из таких особенностей можно отметить, что, приобретая недвижимость в группе компаний ЛСР, вы получаете региональную скидку на покупку недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Она составляет 50 тысяч рублей.

- Кто может претендовать на эту скидку?

- Скидка предлагается тем, кто не имеет прописки или регистрации в Москве или Санкт-Петербурге. То есть всем жителям Перми и Пермского края.

- А вы помогаете с регистрацией? Могу ли стать полноправным москвичом или петербуржцем?

- Конечно. Если у вас есть недвижимость, вы спокойно можете зарегистрироваться и получить статус жителя Москвы или Санкт-Петербурга.

- Мы сейчас часто заходим на сайты застройщиков и видим различные акции. Не секрет, что кризис затронул и строительную отрасль, застройщики вынуждены играть с потребителями, привлекая их на свои объекты. Если мы видим эти акции в Москве, Санкт-Петербурге, других городах, то придя к вам в компанию, сможем ли мы получить эти скидки?

- Каждый месяц появляются интересные аукционные предложения на определенные категории квартир (однокомнатные, двухкомнатные). Обязательно предоставляем все скидки, которые есть у застройщика, и включаем их в стоимость договора.

- Есть ли у вас навигатор для потребителя, чтобы он мог посмотреть все предложения?

- Мы, прежде всего, выясняем потребности клиента. Одно дело, когда вам нужно купить квартиру в определенном районе, тогда вам будет интересны предложения только по нему. Другое дело, если вы инвестор и вам интересны все предложения, которые есть на рынке. По акциям можно получить скидку до 5% и выше на отдельно взятые квартиры. В любом случае, мы вам все подробно расскажем и покажем. И вы сможете узнать из первых уст все предложения застройщика.

- Сориентируйте, пожалуйста, по ценам. Насколько цены в Москве и Санкт-Петербурге отличаются от пермских? Давайте, к примеру, возьмем однокомнатные квартиры.

- В Санкт-Петербурге ценовая политика ненамного отличается от Перми. Конечно, недвижимость стоит дороже, но есть много интересных предложений. Студию в районе 18-20 кв. метров можно приобрести от 1 млн 650 тысяч рублей. Причем, это будет квартира в самом городе, с отделкой и в новом жилом комплексе. Полноценные однокомнатные квартиры можно купить от 2,5 млн, а ближе к центру за 3-3,4 млн рублей.

- А двухкомнатные квартиры?

- Полноценные двухкомнатные квартиры на окраине Санкт-Петербурга будут стоить 3 млн, ближе к центру в районе 5 млн. рублей.

- В декабре у вас пройдет день открытых дверей. Какую информацию можно будет получить, что нового смогут увидеть пермяки?

- Действительно, с 6 по 8 декабря с 12 до 19 часов на базе агентства недвижимости «Удачное решение» в бизнес-центре «Любимов» (ул. Ленина, 58а) пройдут дни открытых дверей. В рамках мероприятия состоится презентация ФСК «Лидер». Пермяки смогут получить консультацию от первого лица, смогут побывать на виртуальной экскурсии по жилищным комплексам. Посмотреть дома, их планировку. Также застройщик познакомит пермяков со всеми акциями, предложениями по ипотеке. Мы, как агентство недвижимости, также предложим скидки своим клиентам. Будет интересно и познавательно. Все, кто планирует переезд или покупку недвижимости, пусть даже на небольшую сумму в другом регионе, смогут найти свой вариант. ФСК «Лидер» предлагает жилье от комфорт-класса в Подмосковье, окраинах Москвы до бизнес-класса в самой столице. В ходе дней открытых дверей пермяки узнают про все строящиеся жилые комплексы. Расскажут о интересных предложениях в новостройках. Кроме того, застройщики приготовили приятные бонусы и скидки посетителям мероприятия.

- Нужно ли записываться на презентацию?

- Исходя из прошлого опыта, на дни открытых дверей придет много потенциальных покупателей. На личную консультацию лучше записаться по телефону 204-55-50.

- Ваши рекомендации будущим обладателям квартир? На что нужно, прежде всего, обратить внимание?

- Главный совет при выборе недвижимости – быть внимательным и обращаться только к грамотным, проверенным специалистам. В Москве м Санкт-Петербурге много различных застройщиков и собрать всю информацию простому потребителю достаточно сложно.

- Можно ли рассматривать покупку квартиры в качестве новогоднего подарка? И часто ли у вас покупают жилье на Новый год?

- Декабрь – пик продаж недвижимости. Многие планируют купить квартиру до Нового года. И в конце года действуют по-настоящему интересные предложения. Кроме того, сейчас оптимальное время для покупки жилья в новостройках, поскольку действуют достаточно комфортные ставки по ипотекам. Кроме того, надо понимать, что цены на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге постоянно растут. Если вы задумали переехать в другой регион или купить квартиру детям, то нужно записаться на бесплатную консультацию, где вам помогут сделать выбор.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

МАРАТ АГЗАМОВ, руководитель направления по работе с региональными партнерами и военной ипотекой ФСК «Лидер»:

- ФСК «Лидер» входит в десятку крупнейших строительных компаний России и пятерку социально ответственных компаний. Компания основана в 2005 году, зарекомендовала себя надежным партнером, который всегда выполняет свои обязательства перед покупателями. Мы вертикально интегрированная структура. Благодаря собственному финансированию, наш бизнес устойчив, а кредитная нагрузка меньше. Нам важно давать сервис и качество региональным покупателям. В Перми мы выбрали надежного партнера – компанию «Удачное решение», Их специалисты постоянно проходят учебу, качественно консультируют клиентов по нашим объектам, создают возможность, не выезжая в Москву и Московскую область, приобрести недвижимость.

- Вы выходите на рынок Перми. Почему вы приняли это решение и какие преимущества появляются у пермяков?

- Пермяки могут купить недвижимость в Москве и Московской области по цене застройщика. Не нужно ехать в Москву, тратить время и деньги. Помимо этого, они еще получают качественную консультацию по подбору квартиры, не покидая родной край. А также полное сопровождение сделки, в том числе по ипотеке, что позволяет также выбрать оптимальный вариант.

Агентство недвижимости «Удачное решение».

БЦ Любимов, ул. Ленина, 58а, 1 этаж

info@kvartira-prm.ru

+7 (342) 204 55 50

Офис ЛСР

ул. Ленина, 66, оф.23, 1 этаж

lsrperm@gmail.com

+7 (342) 232 02 08