Человек красив, когда он здоров и счастлив

- Эту клинику мы с мужем называем «дом нашего счастья», - улыбается Ирина, придерживая за ручку свою годовалую дочку Вику. - Из-за проблем со здоровьем у нас долго не было детей. Мы обратились к репродуктологу, который назначил лечение, и оно помогло. Всю беременность я наблюдалась в «Философии», родилась наша доченька. Замечательно, что здесь есть и педиатрическое отделение. Теперь с любыми вопросами по развитию ребенка мы обращаемся только к детским специалистам клиники.

Клиника для детей и взрослых отмечает свое 13-летие. За эти годы «Философия» стала крупнейшим медицинским центром в Пермском крае.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Медицинская клиника «Философия красоты и здоровья» работает в Перми уже 13 лет. И сегодня это современный многопрофильный центр с коллективом высокопрофессиональных специалистов и оборудованием мирового уровня.

- Наш центр был создан в 2005 году на базе заводского санатория-профилактория, - рассказывает главный врач и генеральный директор клиники Ирина Гневашева. - Мы начинали буквально с пяти кабинетов, где частный прием вели терапевты, неврологи, кардиологи, косметологи и специалисты УЗИ.

Генеральный директор и главный врач «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева работает здесь со дня основания клиники.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через год врачебные кабинеты были преобразованы в отделения, которые до сих пор остаются современными и передовыми в Пермском крае.

- Оборудование неврологического центра позволяет проводить любую функциональную диагностику заболеваний нервной системы, - продолжает Ирина Юрьевна. - На обследование в наш центр неврологии отправляют своих пациентов со всего региона.

Еще одно отделение, которое открылось одним из первых в клинике, - отделение лечебной косметологии и эстетической медицины. В первую очередь, его преимущество в том, что любые эстетические проблемы здесь решаются на медицинском уровне опытнейшими врачами-косметологами.

Гордость клиники - отделение ультразвуковой диагностики, где ведут прием 12 специалистов, и эндоскопическое отделение с современной высокоточной аппаратурой.

- Мы проводим диагностику всех органов и систем организма, - говорит Ирина Гневашева. - В арсенале отделения более десяти различных аппаратов УЗИ, в том числе экспертного класса.

Лабораторная диагностика - это 70% верных диагнозов

Клинико-диагностическая лаборатория клиники «Философия красоты и здоровья» первая в Пермском крае получила международные сертификаты качества EQAS (США), которые подтверждают высокий статус лаборатории и служат гарантией качества и максимальной достоверности исследований.

На сегодня лаборатория клиники имеет сеть заборных пунктов по всему Пермскому краю. Лаборанты выполняют различные виды анализов, включая общеклинические, биохимические, гематологические, бактериологические, иммунологические, генетические, серологические, цитологические и другие.

Специализированная информационная система, которая соединяет все подразделения лабораторной сети, позволяет полностью автоматизировать все процессы и свести возможность ошибки к минимуму. Заборы биоматериала проводятся с помощью одноразовых вакуумных систем, что обеспечивает безболезненность и полную инфекционную безопасность.

- В нашем центре выполняются все виды эндоскопических исследований, - говорит гастроэнтеролог клиники Кристина Мелконян. - Возможно эндоскопическое удаление полипов, безболезненное проведение ФГС ребенку, включая новорожденного малыша. Кроме того, проводится определение хелпил-теста, забор гистологического материала (по показаниям), УЗИ, ректороманоскопия и сигмоскопия.

- Работать в клинике - большая честь и удовольствие, - говорит гастроэнтеролог Кристина Мелконян. – Здесь грамотное руководство, слаженный коллектив, интенсивные обучающие программы и участие в конференциях.

Основные виды анализов проводятся за один день, а результат можно получить любым удобным способом - в личном кабинете, по электронной почте или непосредственно у администратора.

- Наша лаборатория работает с 2006 года и отличается точностью и быстротой получения результатов, - говорит Ирина Юрьевна. - Нам доверяют крупнейшие больницы края, заказывая лабораторные услуги для своих пациентов. Лабораторная диагностика - важнейшее направление работы, поскольку именно здесь мы получаем до 70 процентов информации для правильного диагноза.

«У нас родилось более полутора тысяч детей»

Следующим этапом развития клиники стало открытие хирургического отделения, где наблюдение за пациентами ведут общие, сосудистые хирурги, проктологи, урологи и другие специалисты.

- У нас открылись операционный блок и дневной стационар, в условиях которых мы можем проводить различные операции, - рассказывает о центре главный врач. - И очень надеемся, что в ближайшем будущем сможем открыть на базе клиники хирургический круглосуточный стационар минимум на 15 коек и, соответственно, расширить спектр оперативной деятельности.

В детском отделении есть игровая комната

Другое отделение - репродуктивной медицины - известно не только в Пермском крае, но и за его пределами.

- У нас уже была женская консультация, а в 2012 году открыли клинику репродукции «Философия жизни», - рассказывает Ирина Гневашева. - Как известно, проблема бесплодия остро стоит сегодня во всем мире. Каждая четвертая молодая пара сталкивается с проблемой деторождения. Благодаря нашим замечательным докторам - репродуктологам, андрологам, эмбриологам - за эти годы на свет появились уже более полутора тысяч детей. И многих из этих малышей мы знаем в лицо - доверяя нашим врачам, их мамы и папы приводят своих детей в наше новое отделение - педиатрии. В этом отделении очень спокойная, теплая и уютная обстановка. Пока родители консультируются с докторами, дети с большим удовольствием могут провести время в игровой комнате. И увести их оттуда домой - непростая задача.

В штате больницы более 700 сотрудников

«Философия красоты и здоровья» отмечает свое 13-летие в статусе одной из самых современных клиник Пермского края. Параллельно с развитием новых отделений в штате медицинского центра появилось много узких специалистов - гастроэнтерологи, офтальмологи, отоларингологи, аллергологи, пульмонологи, урологи, психиатры. И сегодня в «Философии красоты и здоровья» работает свыше 700 сотрудников.

- Я пришла в «Философию красоты и здоровья» десять лет назад, и мне очень комфортно и радостно, что я имею возможность работать в таком высокопрофессиональном коллективе, - говорит врач-офтальмолог Татьяна Антонова. - И это не только профессиональное общение и доброжелательная атмосфера. К примеру, ко мне обращается пациент с жалобами на ухудшение зрения. Просто так такая патология не развивается, ухудшение может быть связано с развитием другой болезни. И очень важно, что я могу немедленно, не теряя времени, отвести человека на консультацию к любому из коллег - эндокринологу, кардиологу, назначить ему необходимое обследование и совместно составить план лечения.

Врач-офтальмолог Татьяна Антонова работает в клинике больше 10 лет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Работать здесь для меня как для специалиста большая честь и удовольствие, - продолжает Кристина Мелконян. - Грамотное руководство, слаженный коллектив, интенсивные обучающие программы, посещение региональных и всероссийских конференций дает возможность для совершенствования профессиональных качеств. В июне этого года в Пермском крае прошел первый виртуальный конкурс врачей «Мой любимый доктор», я стала обладателем диплома 3-й степени (1803 благодарных пациента сказали «спасибо»). Безусловно, это индикатор не только моей работы, но и всей команды клиники.

Главная задача центра - предупредить заболевание или выявить его на ранней стадии. Особенно это касается случаев, когда речь идет об онкологии.

Медицинский центр "Философия красоты и здоровья".13 лет мы заботимся о вашем здоровье!

- К сожалению, мы наблюдаем тенденцию роста онкологических больных и поэтому рассматриваем возможность развивать в центре онкологическое направление, - говорит Ирина Гневашева. - Мы ни в коем случае не являемся альтернативой Пермскому онкологическому центру, на сегодня сложилась такая ситуация, что работы хватит всем. Но пациент имеет право выбрать, где ему получить ту или иную медицинскую услугу, и идет к тому специалисту, которому доверяет. Кроме того, наши пациенты ценят не только профессионализм наших докторов, но и оперативность решения проблемы. При необходимости мы в кратчайшие сроки можем отправить человека на диагностику и обследование к нашим партнерам в московскую клинику.

В России первое место в структуре онкологических заболеваний занимает рак молочной железы. С помощью мощнейшего оборудования, которым оснащена клиника, маммологи вполне успешно диагностируют различные доброкачественные и злокачественные новообразования.

Маммолог Ирина Чудинова советует приходить на обследование пациенткам старше 35 лет раз в два года

- Своевременное выявление рака груди в большинстве случаев сохраняет жизнь женщины, - говорит маммолог Ирина Чудинова. - Поэтому мы рекомендуем всем своим пациенткам после 35 лет проходить маммографию раз в два года, а после 50 лет - ежегодно.

На прием можно попасть в день обращения

На базе клиники работает отделение профессиональной медицины, где ежегодно проходят профосмотры не менее 30 - 35 тысяч работников различных промышленных предприятий города.

В составе медицинского центра организована поликлиника, где уже десять лет пермяки могут получать медицинскую помощь по полисам ОМС. И качество услуги остается на таком же высоком уровне.

- Я давно не вожу своих детей в районную поликлинику и сама туда не хожу, - разговорились мы в коридоре клиники с мамой двоих детей Марией. - Если возникает проблема со здоровьем, я сразу звоню в «Философию красоты и здоровья» и знаю, что смогу попасть на прием буквально в день обращения. Также для меня очень важно, что это многопрофильный центр, где можно и пройти обследование, и получить консультацию врача, и при необходимости пройти нужное лечение.

- Почему у вашей клиники такое философское название? - спросили мы у главного врача центра.

- Любой человек хочет быть красивым, здоровым и счастливым. Но невозможно быть красивым, если ты имеешь проблемы со здоровьем. Решая вопросы вместе с грамотными и опытными специалистами, можно вернуть и здоровье, и красоту. А красивый и здоровый человек обязательно захочет быть счастливым. Залог счастливой жизни - дети. Именно поэтому наша клиника репродукции называется «Философия жизни».

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Медицинский центр: www.medic-group.ru

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