«Отдала ей почку». Пермячка спасла сестре жизнь

Чудесное спасение произошло несколько недель назад. Чудесное, потому что не так часто в медицине случается быстро найти донора, который подойдет пациенту, но нашей героине повезло. Пермские врачи провели удачную операцию по трансплантации. На этот раз спасали 33-летнюю женщину из Перми. На протяжении пяти лет она болела тяжелым заболеванием почек. Врачи-нефрологи поддерживали ее консервативным лечением, но со временем ее состояние стало сильно ухудшаться.

- При биопсии почки выявили необратимые изменения, надежды на сохранение функции не было, - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края. - В октябре врачи подключили пациентку к аппарату «искусственная» почка.

Это означало, что жизнь молодой женщины беспрерывно была бы связана с этим аппаратом. Каждые три дня ей приходилось приезжать в центр гемодиализа и в течение четырех часов проходить процедуру очищения крови.

К счастью, все кардинально изменить помогла ее родная сестра. Она старше родственницы на 8 лет. Женщина отдала свою почку, чтобы спасти младшую сестру. Врачи обследовали ее, и оказалось, что донор здорова и сможет помочь родному человеку, а иммунологическое исследование подтвердило совместимость тканей сестер.

Врачей краевой больницы провели пересадку почки. Операция прошла успешно, пересаженная почка работает, и женщина сможет вести полноценную жизнь.

- Уверен, что это далеко не последняя подобная операция в краевой больнице, - говорит Главный врач больницы Анатолий Касатов.- Сейчас состояние обеих сестер удовлетворительное, продолжается стандартное послеоперационное лечение в краевой больнице. Хочу сказать, что это уже одиннадцатая операция по трансплантации почки, выполненная нашими врачами.