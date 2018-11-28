2018-11-28T15:22:30+03:00
Общество

Вокруг лес, а главная елка в Перми – из пластика

В эфире радио «КП-Пермь» обсудили, почему на эспланаде нельзя поставить натуральную ель
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Юлия Лоза
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В этом году главную пермскую елку установили на площади перед Театром-Театром, и вечером 28 ноября огоньки на ней зажжет главный Дед Мороз страны, который приехал в Пермь из Великого Устюга.

А ведущие вместе с гостями радио «Комсомольская правда в Перми» поспорили в прямом эфире, почему вокруг лес, а елка на эспланаде – искусственная. Хотя даже Кремль в прошлом году украшала ель из пермского леса.

- Искусственную новогоднюю елку подарили городу еще в 2012 году, с тех пор мы устанавливаем ее на эспланаде, - рассказал И.О. генерального директора Агентства социокультурных проектов Андрей Хомяков. – Она удобна в содержании и хранении, размеры подходят под размеры площади. Во-вторых, мы бережем наш любимый лес, тем более для городской эспланады такую большую живую ель еще нужно поискать. Мы опасаемся, что просто не довезем издалека дерево, которое выберем, в нужном качестве.

По словам Андрея Хомякова, пермская эспланада, выложенная плиткой, не совсем удобна для установки живой ели. Здесь нет возможности установить нужную чашу для натурального дерева и сделать необходимые крепления.

Поддержал пермских чиновников и главный Дед Мороз, который тоже высказался за то, что лучше украшать искусственные елки:

- Я рекомендую ставить искусственную елочку, потому что велика вероятность навредить природе. А вдруг вы купите елку у браконьеров, которые уничтожают молодую поросль?

Мнения самих радиослушателей разделились:

- Жаль, что у Дворца Солдатова, где раньше всегда наряжали настоящую елку, в этому году поставят искусственного монстра.

- Нужно идти в ногу со временем, - позвонил другой слушатель. - Сейчас мода на спасение окружающей среды, вот и елки у нас искусственные. И это правильно, не стоит рубить елку ради нескольких дней ее стояния на площади.

Другое мнение на этот счет у депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой:

- Если мы посмотрим современные исследования экологов, вопрос получит неожиданный поворот. Синтетические елки делают из пластика, который плохо разлагается и серьезно загрязняет окружающую среду. Поэтому экологи совершенно не против, если на наших улицах и в домах будут стоять специально выращенные в питомниках елки.. Потому что покупка искусственной елки, если это не елка, которая очень качественная и прослужит 20 лет, наносит больший ущерб природе, нежели срубленная в специальном питомнике.

Если мы поедем в сторону Чусовского моста, увидим, сколько деревьев было вырублено в процессе расширения дороги. Конечно, такая рубка оправдана - нужно строить и расширять путепровода. Понятно, что идет компенсационная подсадка. Но в принципе эти ели могли бы стать украшением наших домов, раз уж они все равно срублены.

- Вы как человек, который имеет отношение к искусству, как оцениваете новогоднюю Пермь с эстетической точки зрения?

- Конечно, украсили еще не весь город, ледовый городок строится. Но уже поставили елку на Соборной площади, сделали какие-то арки. Когда я смотрю на такие расходы, у меня как у депутата, возникают вопросы. Наш бюджет не исполняет много обязательств в социальной сфере, в той же сфере благоустройства. Конечно, есть соблазн прикрыть качество уборки пешеходных дорожек, подсветив город огоньками. Мы отвлекаемся от негативных факторов, смотрим на украшения, ждем праздника. Это оправдано, но все-таки нужно сделать так, чтобы качество городской среды менялось не только путем украшательства.

Еще один момент – очень бы хотелась, чтобы к дизайну городских украшений подходили более осмысленно, привлекали местных художников и дизайнеров. Чтобы избегать примитивных и условных форм.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Три вопроса главному Дед Морозу страны

- Дедушка, какие желания чаще всего загадывают взрослые и дети?

- Желания самые разные – от последних гаджетов до роботов, названия которых я даже произнести не могу. Еще много писем с пожеланием здоровья, мира во всем мире. Из того, что тронуло - малыши просят поход в кино, в театр, валенки для дедушки, много яблок для бабушки. В стране очень разные семьи по материальному положению. Кому-то просто хочется, чтобы стол в новогоднюю ночь был сытным.

- Как правильно загадать желание?

- Можно сжигать записки, кусать фрукты на каждый удар курантов – ритуалов множество, выбирайте, какой вам нравится. Главное, чтобы желание было добрым.

- И тогда оно обязательно сбудется?

- Конечно! Нужно окинуть взглядом ушедший год, взвесить все «за» и «против». Вспомнить, кому не уделил внимания, кому – нагрубил, обидел, кто ждет вашей доброй помощи. Подумать, как исправить ситуацию. Я зимний волшебник и исполняю только самые добрые желания людей с добрым открытым сердцем, которые верят в сказку и верят в доброту.

- Пожелайте что-нибудь пермякам…

- Милые, желаю вам не взрослеть, сколько бы вам лет не было. Всегда находите место чуду, удивляйтесь и удивляйте окружающих. С наступающим Новым годом!

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