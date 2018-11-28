2018-11-28T11:54:07+03:00
Общество

Пермяки могут пользоваться услугами банка дистанционно: как работает Единая биометрическая система

Что нужно, чтобы зарегистрироваться в новой программе
Константин КЯКИНЕН
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В Перми «Ростелеком» и «Росбанк» продемонстрировали работу Единой биометрической системы. С ее помощью пермяки могут удаленно открывать счета в банках, брать кредиты и переводить деньги.

Зарегистрироваться в системе - просто. Нужно один раз прийти в банк и дать согласие на сбор биометрических данных. С собой нужно иметь паспорт СНИЛС. Сначала сотрудник банка зарегистрирует вас на портале госуслуг (если вы еще не зарегистрированы). После этого нужно записать голос. Для этого, клиенту достаточно прочитать несколько рядов цифр от 0 до 9. Затем сотрудник банка сфотографирует вас на web-камеру. Приготовьтесь, с первого раза снимок может не получиться. Нужно сидеть ровно по центру, никуда не отклоняясь. Отпечатки пальцев снимать у вас не будут.

- Система удобна для тех, кто часто уезжает из города в командировки, за границу, - говорит директор «Росбанка» в Перми Евгений Белов. - Они могут дистанционно совершать любые операции, не приходя в офис банка. Кроме того, программой могут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья и жители отдаленных населенных пунктов.

Биометрическую систему опробовали на себе и поклонники цифровых новшеств. Марина Снегирева специально приехала и прошла регистрацию в «Росбанке». После этого девушка скачала мобильное приложение «Ключ Ростелекома» на телефоне и теперь может пользоваться услугами банка в любое время.

- Для этого необходимо сфотографировать себя и произнести пароль, - отметила Марина. - Система сравнивает голос и изображение с хранящимися в базе образцами. После идентификации, доступ в систему открыт.

- Система абсолютно безопасна, - заверила нас заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» Лия Сагадеева. - Все персональные данные защищены законом, никуда не передаются и хранятся отдельно. Никто не имеет к ним доступа, кроме самого пользователя. Регистрация добровольна. В любой момент можно удалить свои биометрические данные.

В Перми зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в отделениях «Почта Банка», «Совкомбанка», «Урал ФД» и «Росбанка». На сайте «Ключа» bio.rt.ru открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты «Ростелекома» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию.

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