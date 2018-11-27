«В детстве я ни разу тебя не поздравлял, но вот появился случай. С Днем матери, моя родная!»

Как часто, уже повзрослев и покинув родительский дом, мы вспоминаем о тех, кто взрастил нас, мотивировал нас и подарил дорогу в жизнь? Мы привыкли оценивать все по заслугам: ты - мне, я - тебе. Но кто измерит и сопоставит достойный эквивалент ласке и заботе наших мам? Те, кто подарил нам жизнь, являются бесценным богатством для каждого человека. Главное, почаще выражать им свою признательность, а День матери пусть будет всего лишь еще одним поводом, согласны?

«Комсмолка» решила помочь пермякам передать теплые слова своим мамочкам. Мы побывали в гипермаркете «Карусель» и записали видеообращения. Большое скопление людей мы обнаружили в молочном отделе, возле продукции агрохолдинга «Ашатли». Выбирая молочные продукты, пермяки с удовольствием делились своими пожеланиями.

Татьяна:

- Всех мам Перми поздравляю с замечательным и таким теплым, радостным днем! Счастья вам, любви, теплого весеннего настроения.

Ксения:

- Дорогая мамочка, поздравляю тебя со своего рабочего места - из молочного отдела. Оставайся всегда такой же красивой, доброй, любимой. Спасибо за то, что ты дала мне жизнь!

Не удивительно, что пермякам так нравится продукция агрохолдинга «Ашатли». Ведь когда мы берем с полки молоко, кефир, йогурт, масло или творог этой фирмы, мы точно знаем, что за брендом «Ашатли» стоит высокое качество. Серьезный подход к контролю качества на каждом этапе производства, использование импортных технологий, оборудованный по последнему слову техники комплекс по производству молока, специальный рацион для коровок и любовь к своему делу сотен сотрудников - вот главные секреты агрофирмы «Ашатли» и никакой магии.

Дамир:

- Я поздравляю своих двух мамочек с Днем матери! Желаю им оставаться такими же красивыми, добрыми и смелыми. Ведь им хватило мужества поднять на ноги сразу двух замечательных, на мой взгляд, детей – меня и мою жену.

Денис:

- Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником - Днем матери! Вот видишь, сто лет не поздравлял, а тут вот раз - и подвернулся шанс. Очень здорово, что есть такая возможность. С праздником тебя! Здоровья тебе, это самое главное - здоровье.

Таня:

- Дорогие мамочки, я поздравляю всех нас с нашим замечательным днем. Пусть детки только радуют нас, пусть они всегда будут здоровы, счастливы, а мы всегда будем их оберегать, дарить свое тепло, радость и любовь.

Виктор:

- Мама, здравствуй. Поздравляю тебя с праздником - Днем матери! Успехов, здоровья, счастья в личной жизни. Скоро приедем в гости, до встречи!

Карина:

- Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе здоровья, а также большого счастья и успехов во всем. Люблю тебя!