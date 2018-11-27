Известные пермяки советуют, куда съездить на выходные

Обидно тратить выходные - а тем более каникулы - на городскую обыденность. Диван, телевизор, любимая кафешка, ночной клуб - мы достаточно времени уделяем им в будни по вечерам. А выходные дни - самое подходящее время, чтобы оторваться от привычной круговерти бытовых дел и отправиться в путешествие по Прикамью.

А вот куда именно поехать? Наверное, у каждого из нас есть заветное место, которое оставило неизгладимое впечатление и которое мы готовы рекомендовать друзьям и знакомым. Для кого-то это скалистые чертоги Каменного города, для кого-то - музей ложки, для кого-то - «Уральский Афон» - Белогорский монастырь.

Мы спросили известных пермяков, а куда бы они предложили съездить на выходные дни.

Олег Федоткин, руководитель Пермского центра медицины катастроф:

- Лет 15 назад я впервые попал по работе Чердынь и был покорен суровой красотой. Город расположен на семи холмах - и на каждом в стародавние времена был выстроен храм. Они смотрятся величественно!

Это заповедник нашей истории еще допетровского времени. Я нигде до этого не видел столько исторических зданий в первозданном виде. Чердынь была далеко от крупных городов и политики, и строения не сносили, не перестраивали.

Да, добираться до Чердыни не близко, но стоит не пожалеть времени. Раньше дорога была плохая, зато теперь вполне приличные подъезды. И для туристов многое сделано - кругом указатели, на домах таблички с названиями улиц, выполненные в старинном стиле.

Первым делом в Чердыни стоит посетить краеведческий музей, который разместился в старинном здании бывшей земской управы. Он был открыт еще в 1899 году. Чердынский музей - один из старейших на Урале, основан в 1899 году. В нем можно посмотреть ювелирные украшения пермского звериного стиля и восточного средневекового серебра, коллекции икон, пермской деревянной скульптуры. Но это далеко не единственная достопримечательность Чердыни, поверьте, здесь на каждом шагу - история.

Как добраться

В Чердынь можно доехать на автомобиле из Перми через Березники, Соликамск. Из Перми до Чердыни ходят рейсовые автобусы, которые отправляются от пермского автовокзала. Расстояние от Перми до Чердыни - около 300 километров.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

- Считаю, каждому пермяку надо побывать в Кунгурской ледяной пещере и самом городе-музее Кунгуре. Погулять по его старинным улицам, выпить чаю, вспомнить известных купцов Грибушиных. А по дороге стоит заехать в Белогорский монастырь, который сейчас приобретает первозданный вид, предстает перед нами во всей красе, причем в любую погоду. И там всегда огромное количество и православных паломников, и туристов со всего края и соседних регионов.

Одна из главных достопримечательностей Прикамья - Кунгурская пещера.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

А если поехать в сторону Екатеринбурга, надо обязательно посетить Молебку, которая традиционно считается местом приземления инопланетян и где находится памятник инопланетянину Алешеньке.

Как добраться

Белогорский монастырь расположен в Кунгурском районе, в 120 км от Перми и в 40 км от Кунгура. Из Перми нужно двигаться по дороге на Кунгур. После поселка Кукуштан поверните направо, в сторону села Калинино. Через 11 км будете на месте.

До Кунгура можно добраться на автомобиле, на электричке, на автобусе по трассе Пермь - Екатеринбург, расстояние Перми - 100 км.

Село Молебка находится в Кишертском районе, в 170 км от Перми. По трассе Пермь - Екатеринбург на 99-м км нужно повернуть налево на Усть-Кишерть, доехать по асфальту до села Осинцево, затем еще 22 км до Молебки по щебенке. Также можно доехать от станции Пермь II до станции Шумково на электричке.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин

- Рекомендую побывать на Ветлане. Это место, где ты чувствуешь искренность природы, непредсказуемость погоды, как и нашей жизни, ощущение вечности, полета и физически воспринимаешь время, которое неумолимо течет. Стоит забраться на вершину горы, ради красивейшего вида, ради пения птиц, теплого ветра, ради себя и спокойствия души. Каждый раз поднимаясь туда, я чувствую перезагрузку себя как личности. Понимаешь, как это здорово, что судьба распорядилась жить на Урале.

С вершины камня Ветлан открывается великолепный вид. Фото: Сергей Леонтьев.

Как добраться

Из Перми до Красновишерска на машине или автобусе. Ветлан находится в 8 километрах к северу от Красновишерска. Ехать нужно по грунтовой дороге вдоль Вишеры до начала лестницы на гору.

Александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»:

- Трудно выбрать самое лучшее место в Пермском крае для путешествий. Я часто езжу по краю на автомобиле и скажу, что наш регион - один из самых прекрасных в стране. Советую всем побывать на севере Пермского края. Там потрясающая природа. В Чердыни много интересных памятников, церквей. Также я всегда с удовольствием посещаю Кунгурскую ледяную пещеру. Спускаюсь вниз, слушаю экскурсовода. Кроме того, всем советую съездить в Верхнечусовские Городки на выходные. Там очень красиво.

В Верхнечусовском женском монастыре хранится чудотворная Казанская икона Божией Матери.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Как добраться

Святыни Верхнечусовских Городков расположены в Чусовском районе Пермского края, в 80 км от Перми. Из Перми нужно ехать на автомобиле по трассе на город Чусовой через Полазну до поворота на село Успенка. Свято-Успенский Трифонов мужской скит в селе Успенка, Казанская Трифонова женская пустынь расположены в нескольких километрах - в деревне Красная Горка.

Дмитрий Жебелев, руководитель фонда «Дедморозим»:

- Летом я советую посетить мыс Стрелка - там безумно красивое сочетание холмов, леса, железной дороги и рек. А вот зимой надо ездить на север Пермского края - очень красиво на горе Полюд. На горе есть метеостанция с домиком, вокруг которых стоят елки в снегу. Это выглядит так волшебно, как будто пейзаж срисован с детских сказок про Дедушку Мороза и Снегурочку.

Зимой можно перейти по льду Вишеру и подняться на вершину Полюда. Фото: Группа ВК "Гранд вояж"

Как добраться

До мыса Стрелка на электричке до станции 5-й километр. Далее надо пройти вдоль дачного сектора, затем вверх по горе и направо.

Полюдов камень расположен в 7 километрах от Красновишерска. До Красновишерска можно доехать на автомобиле или автобусе из Перми. Дорога к горе Полюд начинается от деревни Бахари, на правом берегу реки Вишеры. Зимой реку можно перейти по льду. Дорога на Полюд укатана снегоходами, поэтому можно дойти даже без лыж. От деревни Бахари лесная дорога через 6 - 7 километров приведет на вершину.