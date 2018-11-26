В Перми построят самый высокий на Урале небоскреб

210 метров высоты, 61 этаж - такой небоскреб планируют возвести в микрорайоне Красные Казармы (квартал, ограниченный улицами Чернышевского, Героев Хасана и Льва Шатрова), который сейчас застраивается. Об этом рассказал в эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) генеральный директор «Сатурн-Р» Александр Репин.

- Мы хотим построить самое высокое здание на Урале, выше, чем «Исеть» (209 метров) в Екатеринбурге, - заявил в радиоэфире Александр Репин. - Мы рассматриваем три варианта назначения небоскреба: торговый центр, аналогичный «Дубай-Моллу» в Эмиратах, жилой дом или многофункциональный комплекс (в одном здании и жилье, и отель, и развлекательный центр) с катком и бассейном. Последний вариант мне нравится больше всего. Но так как Красные Казармы - центр города, то решение о том, что именно мы будем строить, зависит и от мнения руководства города и края. Предварительное обсуждение с ними прошло, но решение пока не принято.

Как рассказали в компании, создан предварительный проект многофункционального комплекса. Он включает:

- три башни в виде крыльев;

- пятизвездочный отель - в одном из крыльев;

- бассейн с 25-метровыми дорожками;

- крытый каток олимпийского стандарта - 60х30 метров - с натуральным льдом;

- конференц-зал, который при необходимости может стать концертным залом;

- крытые торговые галереи, расходящиеся лепестками.

Построить небоскреб планируется к концу 2022 года, чтобы к 300-летию Перми (2023 год) он уже полностью функционировал.

Так будет выглядеть небоскреб со стороны Комсомольской площади

Справка «КП»

В США и Европе небоскребами принято считать здания высотой не менее 150 метров.

Самыми высокими в мире небоскребами являются «Бурдж-Халифа» в Дубае - 828 метров, Шанхайская башня - 632 метра, и Абрадж аль-Бейт - комплекс высотных зданий, построенный в Мекке в Саудовской Аравии - 601 метр.

В России самое высокое здание - «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, его высота 462 метра.

На Урале самым высоким небоскребом считается башня «Исеть» в Екатеринбурге - 52-этажное здание высотой в 209 метров.