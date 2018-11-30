2018-11-30T16:28:57+03:00
Общество

Конкурс «Клиника года» - прекрасный шанс заявить о себе»

Голоса, отданные за любимую клинику, являются показателем успешности медицинского учреждения, считает министр здравоохранения Оксана Мелехова
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«Комсомольская правда» организовала круглый стол, на котором участники конкурса «Клиника года» встретились с министром здравоохранения Пермского края Оксаной Мелеховой, которая поддержала идею проведения смотра лучших медицинских учреждений края.

- Нам очень важно узнать мнение пациентов, - отметила глава краевого минздрава. - Безусловно, голоса за любимую клинику являются показателем успешности. Для медицинских организаций - это способ заявить о себе, показать, что ты лучший.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова считает, что голоса, отданные за любимую клинику, являются показателем успешности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения Оксана Мелехова считает, что голоса, отданные за любимую клинику, являются показателем успешностиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми конкурс «Клиника года» проводится впервые и за короткое время стал популярным. 47 больниц, поликлиник и медицинских центров Пермского края определяют лучших в 26 номинациях конкурса. И олимпийский принцип «главное не победа, а участие» подходит далеко не для всех.

- Конечно, рассчитываем только на первое место, - заявил руководитель центра диагностики «Стоматолорика» Талгат Габитов. - Победа в этом конкурсе повысит престиж и значимость нашей клиники. Будем бороться только за первое место.

Участники конкурса обменивались опытом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники конкурса обменивались опытомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представители медицинских организаций встретились на круглом столе не только, чтобы посмотреть на своих соперников и конкурентов и проверить свои силы, но и обменяться опытом.

- Здоровая конкуренция - это всегда хорошо, - говорит Анна Ильина из флебоклиники «Гиппократ». - Мы в обычной жизни внимательно следим за нашими коллегами, интересуемся новостями. А сегодня у нас появилась уникальная возможность - собраться всем вместе, обменяться опытом и заявить о своей клинике.

"Здоровая конкуренция - это всегда хорошо", - считает Анна Ильина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Здоровая конкуренция - это всегда хорошо", - считает Анна ИльинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, участники круглого стола смогли в неформальной обстановке пообщаться с министром здравоохранения Прикамья Оксаной Мелеховой. Такая площадка - первая за долгое время, на которой представители частных клиник могли задать свои вопросы главе минздрава.

Конкурс набирает популярность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конкурс набирает популярностьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы рады тому, что наша любимая и популярная газета уделяет огромное внимание вопросам здоровья, - заявила Оксана Мелехова. - Спасибо «Комсомолке» за предоставленную возможность встретиться всем вместе и поговорить. Думаю, что такой формат встреч необходимо продолжать. И будем рады, если «Комсомолка» продолжит это начинание.

Также Оксана Мелехова отметила, что итоги конкурса могут быть в дальнейшем учитываться при определении критериев качества медицинских учреждений.

Напомним, что «Клиника года-2018» - это конкурс «Комсомольской правды» для учреждений здравоохранения. Если вы хотите сказать «спасибо» врачам клиники, в которой вам помогли сохранить здоровье, заходите на сайт «Комсомольской правды» - https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018 и отдайте ваш голос любимому медицинскому учреждению.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрав любую из 26 номинаций. Голосование проходит на нашем сайте до 31 декабря.. Торжественное награждение состоится в январе. Заполненные анкеты присылайте на электронную почту natalya.grechishnikova@phkp.ru

Партнеры конкурса

Партнеры конкурса

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