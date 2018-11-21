2018-11-21T07:59:29+03:00
Общество

«Мимо ходили люди, но никто не помог». Пермские зоозащитники спасают сбитую поездом собаку

У Чучи сломаны лапки, ей нужна специальная пластина
Елена КОНОВА
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Скришот с видео со страницы Семена ФилипповскогоСкришот с видео со страницы Семена Филипповского
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Несколько дней назад в поезд в Перми сбил собаку.

- Мне только в понедельник позвонил мужчина и сообщил, что видел в субботу сбитую собаку, - пишет зоозащитник Семён Филипповский. - Она лежала около станции Бахаревка. То есть собака двое суток лежала в снегу совсем одна, мимо ходили люди, но никто ей не помог. Как мучалась собака, даже думать не хочется. Когда мы приехали за беднягой, то сразу сделали укол - ей было очень больно.

Волонтеры считают, что сбитая поездом собака - это метис шарпея. Она упитанная, красивая и, как будто, домашняя. Собаку назвали Чуча.

- Мы привезли Чучу в ветеринарную клинику, где нам сказали, что у нее сломаны две лапы, - продолжает Семён Филипповский. - По словам нашего хирурга, нужно заказывать специальную пластину как минимум на одну лапу. Стоимость - 8 тысяч рублей, а еще Чуче предстоит операция. И все это, когда у нас в клинике огромный долг. Если вы можете как-то помочь нашей станции скорой помощи, звоните по телефону 203-02-06. А чтобы уточнить информацию по долгу, звоните в клинику по телефону 244-11- 51.

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