«Ты мой единственный лучший друг!»

Мама с детства нас ласкает, оберегает и любит. И все мы как благодарные дети помним об этом и стараемся не забывать. В День матери мы непременно поздравим наших мам, но ведь это не единственный повод, правда? Чтобы сказать своей мамочке, как мы ее любим, поводы не нужны.

«Комсомолка» решила помочь пермякам и организовала видеопоздравления мамам. Для этого мы отправились в семейный развлекательный центр «Октябрь». Здесь всегда много детишек, которые рады поздравить своих мам и их родителей.

Валерий:

- Дорогая любимая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю счастья, здоровья, любви.

В детском центре «Октябрь» очень добрая и радостная атмосфера. Дети, увидев камеру, накинулись на нашего оператора с просьбой записать свое поздравление.

Алиса:

- Я поздравляю всех мамочек с праздником, а моя мама Юля самая добрая и красивая, умная и хорошая. Ее я тоже поздравляю!

Детям явно здесь нравится - три этажа развлечений, и каждый стилизован по мотивам известных сказок. Тут можно полазать по скалодрому, побродить в лабиринте, попрыгать на батуте и покататься на горках. Позитив задают и тридцать аниматоров, которые не только развлекают детишек, но и следят за их безопасностью. Наигравшись, можно отдохнуть и перекусить в кафе для маленьких гурманов.

Мария:

- Я очень хочу поздравить свою мамочку с Днем матери и сказать, что она у меня самая лучшая. С самого детства мама была для меня лучшим другом и остается такой сейчас. Я ею горжусь и очень, очень ее люблю. Мамуль, с праздником тебя.

Семейный развлекательный центр «Октябрь» предлагает 10-процентную скидку именинникам и их друзьям. А еще здесь можно провести выпускные. С 15 декабря по 13 января «Октябрь» готовит новогодние программы: «Сказки у елки» - спектакль-игра для детей от 1 года до 4 лет и «Снежный Бум» - это спектакль нового для Перми формата, сочетающего в себе «бродилку», элементы квеста, игровые и иммерсивные части. Сюжет «Снежного бума» концептуально встроен в уникальные и завораживающие локации «Октября».

Зрители погружаются в сказочный мир далеких планет, удивительных существ и ярких приключений. Главный герой должен сдать экзамены в школе космических пилотов, и вместе с ним дети пройдут ряд испытаний, посетят несколько планет, примут участие в играх.«Снежный бум» в «Октябре» - это красочные костюмы, необычный сценарий, цирковой номер на полотнах, интерактивные аттракционы нашего центра, больше 20 героев, задействованных в постановке. Цена 1500 рублей с человека. В стоимость билета входит игровое время 50 минут, спектакль 30 минут, подарок.

Светлана:

- Дорогая мамочка, поздравляю тебя! Оставайся всегда такой же доброй, веселой, добродушной. Я тебя сильно люблю, прости, что уделяю тебе мало времени. Оставайся такой же красивой, я тебя очень сильно люблю.

Марк:

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- Дорогая мама, поздравлю тебя с Днем матери! Будь всегда веселой, жизнерадостной и почаще готовь мои любимые пирожки. Пусть все твои мечты сбываются.

Алексей:

- Мама, поздравляю тебя! Знаешь, если я не беру трубку, когда ты звонишь, знай, что со мной все хорошо, я уже взрослый и могу за себя постоять, не переживай за меня. С Днем матери, мамуль, я тебя очень люблю и скучаю по тебе.

Кирилл:

- Обойди весь мир вокруг, только знай заранее - не найдешь теплее рук и нежнее маминых!