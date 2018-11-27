2018-11-27T10:49:03+03:00
Звезды

Свидание с пермской актрисой Зоей Бербер купили за 120 тысяч рублей

А побывать на закрытой репетиции Теодора Курентзиса оценили в 130 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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Пермская актриса, звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер приняла участие в благотворительном онлайн-аукционе «Meet for Charity». Люди делали ставки ради встречи с актрисой. Итоги аукциона были подведены 26 ноября. За свидание с Зоей Бербер победитель лота заплатил 130 тысяч рублей. Все средства Зоя Бербер перечислит на развитие киношколы для людей с ограниченными возможностями «Без границ».

Также 130 тысяч рублей собрал художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. Победитель лота смог побывать на закрытой репетиции оркестра MusicAeterna в Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

Напомним, что ранее Катерина Шпица уже собрала 60 тысяч рублей в фонд «ОРБИ» на помощь людям после инсульта и их семьям. Победитель аукциона смог посетить спектакль Сергея Алдонина в Музее-театре «Булгаковский дом» по приглашению актрисы, а после спектакля пообщаться с нею лично.

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