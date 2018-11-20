В огне не горит, в воде не тонет

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» приняла участие в юбилейной международной выставке и деловом форуме целлюлозно-бумажной промышленности PAP-FOR, которая прошла в Санкт-Петербурге в середине ноября.

Крупнейшее в Перми предприятие презентовало свой новый проект «Стойкий картон». Resistance Carton Board - это целая линейка картонов, устойчивых к влаге, маслам, высоким температурам и даже огню.

- Участие в выставке PAP-FOR - это отличная возможность увидеть последние достижения целлюлозно-бумажной промышленности и узнать последние тенденции отрасли, - рассказал об итогах поездки директор по продажам и развитию Группы предприятий ПЦБК Андрей Гурьянов. - Вместе со специалистами мы обсудили ряд ключевых вопросов. В том числе проблемы сырьевой безопасности, доступности нашего основного сырья - макулатуры. Второй важнейший вопрос - инновации, и здесь наша компания является лидером в сырьевом сообществе. Мы представили четыре новых вида картона марки RCB. Данная марка дает нам большие перспективы. То есть получается, что не мы зашли на рынок, а мы этот рынок формируем сами. Большое спасибо нашим технологам, которые поработали над новым направлением. На сегодняшний день с несколькими нашими клиентами мы находимся в стадии заключения договоров на производство и испытание данного продукта. Думаю, в ближайшие годы мы будем развивать этот рынок достаточно активно.

Четыре вида картона

- Наша компания уделяет большое внимание разработке новых видов продукции, - говорит заместитель главного технолога ПЦБК Андрей Авагимян. - Стойкий картон является результатом масштабных научно-исследовательских разработок. Специальные свойства картона марки RCB позволяют сохранить физико-механические показатели упаковки в условиях, в которых обычный картон не справляется.

По словам специалиста, на предприятии несколько лет искали решение, чтобы продукция могла длительное время храниться в гофроящиках, чтобы они не промокали, не проседали и сохраняли товарный вид.

- Еще в 2013 году мы разработали влагопрочный картон Water - RCB, который не боится влаги и сохраняет прочность упаковки даже при прямом контакте с водой, - объясняет Андрей Нельсонович и на практике показывает новинку - опускает кусочек картона в воду, и тот не размокает.

Влагопрочный картон Water - RCB не боится влаги и сохраняет прочность упаковки даже при прямом контакте с водой

Любопытно, что барьерные свойства картона достигаются за счет специальных добавок в бумажную и картонную массу при изготовлении влагопрочного лайнера и бумаги для гофрирования. Гидрофобные добавки, которые применяются при склеивании слоев, обеспечивают влагостойкость склейки.

Область применения гофроящиков - самая разная, в том числе для продуктов питания. Мясо, рыба, колбасы, овощи, фрукты, заморозка - во влагопрочной упаковке продукция не теряет своих качеств.

Еще одна уникальная разработка ПЦБК - огнестойкий картон Fire-RCB, который может быть использован в качестве барьерного материала.

- Он способен предотвратить распространение огня на начальной стадии и сохранять конструкцию при экстремальной температуре горения, - объяснил Андрей Авагимян. - То есть при воздействии открытого огня Fire-RCB не разгорается, а лишь частично обугливается.

Благодаря такой «опции» упаковка из огнестойкого гофрокартона способна защитить практически любое содержимое.

Как объяснили технологи ПЦБК, при изготовлении строительных материалов картон Fire-RCB является негорючим составляющим. Защитные свойства позволяют применять такой картон для изготовления мебели, облицовочных плит, перегородок. Кроме этого, в такой таре удобно и надежно хранить архивную документацию и легковоспламеняющиеся продукты - масла, краски, ГСМ и прочее.

Еще один вид картона - Oil-RCB.

Это жиростойкий картон, который может служить прекрасной тарой для упаковки сырого мяса и рыбы, продуктов с высоким содержанием жира (масло, колбасы, сыры, кондитерские изделия, жареные и печеные продукты).

- Экспериментально доказано, что упаковка из жиростойкого картона выдерживает воздействие масла и влаги до десяти дней, - объясняют технологи. - Эффект жиростойкости достигается за счет введения в картон специальных защитных добавок. В результате поры, характерные для обычной бумаги, становятся непроницаемыми для жиров и масел.

Жиростойкий картон во многих случаях заменяет картон, ламинированный полиэтиленом, но в отличие от последнего является мономатериалом и легко поддается вторичной переработке.

- А сейчас мы работаем над выпуском картона, который будет обладать биозащитными функциями, - рассказывает Андрей Авагимян. - Его уникальность заключается в том, чтобы блокировать распространение различных микробов, плесени и других микроорганизмов.

СПРАВКА «КП»

PAP-FOR 2018 - самое масштабное специализированное мероприятие в России, странах СНГ и Восточной Европе, в котором принимают участие производители целлюлозно-бумажной продукции.

Выставка проводится 15 лет, в течение которых PAP-FOR выступает стратегически важной площадкой для переговоров о модернизации и развитии целлюлозно-бумажной промышленности и лесопромышленного комплекса. Выставка дает возможность производителям целлюлозы, бумаги, картона и СГИ выбрать поставщиков и технологические решения, а их потребителям - встретиться с крупнейшими поставщиками ЦБ продукции из России и СНГ.

В этом году в экспозиции было представлено более 200 компаний из 17 стран мира.