«Продукты в греческих супермаркетах меня разочаровали, цены на жилье - восторг»

Для меня поездка в другую страну - это, прежде всего, приключение. Я не признаю отдыха «все включено», мне больше нравится узнавать бытовые подробности страны, пробовать блюда местной кухни, покупать в местных магазинах, узнавать, как работает местный транспорт.

Прежде всего, в Греции мне хотелось попробовать настоящую греческую еду. Но в ресторанах, в ответ на «принесите что-нибудь истинно греческое, средиземноморское» неизменно приносили картофель фри в большом количестве. К нему прилагался на выбор шашлык, кебаб или шаурма и греческий салат с огромными кусками сыра фета. В качестве десерта - восточные сладости. Цена ужина на двоих, включая алкоголь, в пределах 30 евро. Из-за огромных порций часть ужина мы обычно забирали с собой.

Решили зайти за продуктами в супермаркет и - разочаровались. Продукты - как в Перми, и цена такая же. Фрукты и овощи и выглядели, и пахли привезенными издалека. Средняя цена – 1,20 -1,50 евро.

А вот на рынке все было, как и положено в Греции. Вкусно и красиво. И гранаты размером в полголовы, и хурма, крепкая, но спелая, и ароматные помидоры - все ниже одного евро за килограмм. Накупили продуктов на пару дней и заплатили 6 евро.

Рыночные продавцы залихватски забрасывали товар на подвешенные весы и, не глядя на них, определяли вес товара. Мясные ряды поражали коллекцией туш животных и птиц, и частей их расчлененных тел, но покупать ничего не хотелось. Казалось, что после ужина буду долго видеть пустые глазницы поросят. Рассматривать обитателей Средиземного моря в рыбных рядах нужно было с осторожностью, чтобы не упасть. Полы между рядами оказались залиты свежей морской водой, смешанной с жидкостью из вспоротых желудков рыб.

Местные жители нас предупредили: быть начеку на рынке. «Воруют», - грустно пояснили они. Другие знакомые афинцы с извиняющейся интонацией предупредили, что не стоит доверять таксистам. Поездка в 10 евро для местного жители достигает цены в 50 евро для иностранца.

В передвижениях по Афинам мы пользовались общественным транспортом - метро, автобусами и трамваями. Единый билет на две поездки стоил 2,77 евро. Все устроено на честности пассажиров. При входе в транспорт они сами прикладывают билет к валидатору. Но я замечала, что прикладывались далеко не все.

Мы очень сэкономили на музейных билетах. Осенью они в два раза ниже, чем летом. За осмотр Акрополя мы заплатили по 10 евро. Летом туристам придется покупать за 20. Объясняющих табличек очень мало, но многое можно представить и самому, глядя на живописные развалины храмов и крепостных стен. Белый и розовый мрамор, ступени, отполированные еще древними греками, все это настраивало на философский лад, но отвлекал шум от многочисленных туристов.

Цены на осмотр других исторических развалин и археологических зон варьируются от 2 до 5 евро за посещение. Самым дорогим и не продуктивным оказался для нас осмотр храма Посейдону. Осмотр развалин храма, который находится на высокой горе, обдуваемой ветрами, стоит 4 евро, но чтобы добраться до него, потратили по 12 евро на билет.

Для тех, кто рискует путешествовать самостоятельно, очень рекомендую снимать квартиру, а не селиться в отеле. Двухкомнатная квартира с огромным балконом и всеми удобствами, которую мы нашли через сайт Airbnb, стоила 36 евро в сутки и располагалась в туристическом центре Афин, в 30 минутах ходьбы от Акрополя и 10 минутах от Археологического музея.