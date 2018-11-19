2018-11-18T21:22:03+03:00
Политика

Пермский актер Антон Богданов снимается в сериале вместе с Виктором Сухоруковым и Любовью Аксеновой

«Цыпленок жареный» выйдет на экраны в 2019 году
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @antonbogdanovФото из Instagram @antonbogdanov
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Пермский актер Антон Богданов, известный по ролям Антохи в «Реальных пацанах» и Дениса в альманахе «Елки», снимается в новом сериале.

Действие сериала Елены Николаевой «Цыпленок жареный» происходит весной 1921 года.

- Введение НЭП стремительно меняет Петроград, - сказано в описании фильма. - На набережных появляются не только хорошо одетые люди, но и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, и тогда на защиту «нэпманов» встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать».

Кроме Антона Богданова, в сериале примут участие актеры Виктор Сухоруков, Любовь Аксенова, Анастасия Уколова, Виктор Добронравов и другие звезды отечественного кино.

В своем Instagram пермский актер выложил фото с Виктором Сухоруковым и подписал снимок знаменитой цитатой из «Брата»: «Хороший город, но провинция. В Москву рвать надо.....».

- Когда премьера? - спросили подписчики у актера.

- В сентябре 2019 года, - ответил он.

Поклонники написали, что будут ждать премьеру сериала.

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