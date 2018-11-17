Пермские студентки работали девушками по вызову в отелях «Урал» и «Прикамье»

- Деньги были нужны, вот я и откликнулась на объявление, - рассказала Катя, студентка пермского педуниверситета (имя изменено. - Ред.) – Я квартиру снимаю, да и вообще на две тысячи стипендии как прожить?

Объявление на сайте знакомств «Друг вокруг» предлагало высокооплачиваемую работу для девушек. Сомнений в том, что скрывалось за этой фразой, у Кати не было. Но «деньги не пахнут», и студентка превратилась в девушку по вызову.

Спустя 4 года после приговора

В 2011 году Пермь прогремела по всем федеральным каналам - в городе вынесли приговор банде сутенеров, на которых работало около 250 девушек, в том числе 13-летние девочки.

Тогда на скамье подсудимых оказалось 64 человека. Закрытый судебный процесс шел два года. За это время двое обвиняемых умерли (одного убили, второй – из-за болезни), двое пустились в бега. Следователи доказали, что сутенеры жестоко обращались с проститутками – отбирали паспорта, били их и, чтобы запугать, заставляли копать себе могилы. Но в результате реальные сроки - от 3 до 5 лет лишения свободы - получили 13 человек. Остальные отделались либо условными сроками, либо штрафами.

В том числе были Алексей Глазов и Татьяна Кетова. Ему присудили штраф в 120 тысяч рублей, ей – в 100 тысяч.

После приговора оба некоторое время трудились по своим официальным профессиям. Глазов работал в такси «Вилли», Кетова была бухгалтером в небольшой компании. Но легальный доход их не устраивал - маловат. И, переждав четыре года после суда, они вновь решили подзаработать привычным способом. Обошли давних знакомых в отелях и различных саунах и сообщили: «Мы в теме, снова работаем. Будут заказы на девушек - звоните».

Но их «работа» на этот раз продлилась чуть больше года. В конце 2016 года сотрудники полиции провели то, что можно назвать контрольной закупкой: позвонили и вызвали в сауну проституток. Принять заказ приехал Алексей Глазов, причем на машине Кетовой. Так полицейские и начали раскручивать всю цепочку. Финал должен поставить суд.

Признался во всем

Самого Глазова осудили еще в апреле. Он во всем признался следствию и заключил досудебное соглашение. Многие подробности об организации сексуальных услуг в «Урале» и «Прикамье», стали известны именно из показаний Алексея Глазова. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, и суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

А сейчас в Ленинском районном суде начался процесс, обвиняемыми в котором стали Татьяна Кетова, которая, по мнению следствия, также занималась сутенерством, и девять охранников пермских отелей «Урал» и «Прикамье».

«Мы просто охранники»

Девять мужчин в возрасте 35-40 лет понуро сидят в зале суда, стараясь отвернуться от фотокамеры. Вины никто из них не признает.

- Мы просто выполняли свои служебные обязанности, - уверяют охранники.

- Охранники, в частности, мой подзащитный, не являются организаторами, они не приглашали в гостиницы девушек по вызову и не получали за это деньги, - говорит Константин Орлов, адвокат одного из подсудимых.

Но вообще-то охранники в отелях обязаны не пропускать внутрь посторонних людей. И в правилах значится: если постоялец хочет пригласить к себе гостя, он обязан оформить гостевую карточку, указав его имя и фамилию. А если девушки по вызову проходили в номера без всяких карточек, то это уже, как минимум, нарушение со стороны охраны.

К тому же в обвинительном заключении есть расшифровки телефонных переговоров Алексея Глазова с охранниками. Вот один из фрагментов:

«- Как обстановка?

- Как обычно. Тут постоялец - наша клиентура. Пусть поднимутся две, потихоньку. Я с ним поговорил. Дядька нормальный».

- Конечно, суд сам даст оценку всем доказательствам, но, по нашему мнению, вина подсудимых доказана, - говорит старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина.

Как был устроен нелегальный бизнес

- Мы лет десять назад решили провести журналистское расследование, - вспоминает коллега. – Заселили в номер в «Урале» одного парня. Полчаса не прошло, как ему позвонили: «Не хотите ли отдохнуть с девушкой?».

За эти годы, похоже, пермское отельное гостеприимство не остыло. И Глазов, и девушки, ставшие свидетелями по делу, не скупились на подробности, давая показания, как был устроен их бизнес.

- Проститутками работали или студентки, или безработные 18-19-летние девушки, приехавшие из территорий края и живущие в съемных комнатах, - рассказывает Анастасия Мамошина. – В рамках уголовного дела несколько из них были допрошены.

Никакого шантажа или принуждения – все девушки шли к сутенерам добровольно.

- Мне Кетова предложила подзаработать, - рассказала одна.

- А меня подружка позвала, - говорит другая. - Я как-то пожаловалась, что денег не хватает. Вот она и рассказала, где можно заработать. Сама-то она в интернете объявление нашла. На заказы я ходила три-четыре раза в неделю. Около года так проработала.

Обычно клиентами девушек по вызову становились командировочные. Иногда – иностранцы. Чтобы «отдохнуть с девушкой», мужчине требовалось только высказать пожелание: нужна блондинка или шатенка, стройная или аппетитная пышечка.

Через несколько минут в номере раздавался звонок. Алексей Глазов связывался с постояльцем и обговаривал все условия: на какой срок требуется девушка и сколько за это придется заплатить. А потом звонил одному из охранников, который дежурил в эту ночь:

- Сейчас зайдет девушка в черных сапогах и белой шубе. Ее надо будет пропустить.

Если же ночью клиентов оказывалось слишком много, тогда Глазов обращался за помощью к Кетовой, у которой, как считает следствие, был собственный круг девушек по вызову. После звонка Глазова та вызывала своих девочек и подъезжала с ними к «Прикамью» или «Уралу». Чтобы у клиента была возможность выбора, в номер могли по очереди зайти и две девушки. «Лишняя» потом уходила.

Час «работы» ночной бабочки стоил четыре тысячи рублей. Впрочем, зачастую клиенты расщедривались и на чаевые. Эти деньги девушка сразу забирала себе. А оговоренные с клиентом отдавала Глазову, тот возвращал ей заработанное – из расчета полторы тысячи за час. Потом он расплачивался с охранниками. Завершив свою смену, те выходили из отеля и встречались с Алексеем. И, в зависимости от количества пропущенных девушек и времени их работы, сутенер выдавал охранникам примерно две с половиной тысячи на двоих.

По словам Алексея Глазова, ему самому оставалось по 500-1000 рублей с одного часа. В итоге за месяц набегало около 60 тысяч рублей. Неплохой приработок к зарплате таксиста.

Что грозит обвиняемым?

По закону само занятие проституцией в нашей стране уголовно не наказуемо, предусматривается лишь штраф от полутора до двух тысяч рублей. Так что девушки, занятые в этом бизнесе, в суде выступят только в роли свидетелей.

А вот за организацию занятия проституцией - как это именуется в уголовном кодексе – наказание может варьироваться от штрафа в ста тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет.