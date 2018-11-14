2018-11-14T12:58:40+03:00
Общество

Новый год в Перми 2019: 7 приятных сюрпризов, которые ожидают пермяков в новогодние праздники

Нас ждут бесплатные карусели, рождественское световое шоу и пункты обогрева с горячим чаем на улицах
Андрей МАТЛИН
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Главную елку Прикамья в этом году зажжет Дед Мороз из Великого Устюга.Главную елку Прикамья в этом году зажжет Дед Мороз из Великого Устюга.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми на заседании краевого правительства обсудили, как идет подготовка к Новому году. Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова рассказала, какие новшества и приятные сюрпризы ждут в этом году пермяков во время новогодних и рождественских праздников.

1. В Перми решили установить «единые дни предновогоднего старта». 28 ноября, раньше, чем обычно, во всех районах города зажгутся новогодние елки. 25 декабря в краевом центре откроются все 10 ледовых городков. Ледовый городок у Театра-Театра будет работать до 17 февраля, а если погода позволит, то до марта. На эспланаде 1 декабря откроется Фестивальный дом и будет работать до 31 марта.

2. 28 ноября Пермь посетит главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, который будет совершать предновогоднее турне по регионам. Он и зажжет главную елку края у Театра-Театра.

3. Впервые в Перми установят бесплатные новогодние карусели. Их будет три: на эспланаде возле монумента героям войны и тыла, на площадке у гостиницы «Урал» и в театральном сквере у оперного театра. Порядок будут обеспечивать охранники, которые будут пропускать пермяков за ограждение перед каруселями через пропускные пункты.

4. Ледовый каток на эспланаде в этом году будет круговым - ледовые дорожки будут огибать монумент героям войны и тыла. Вдоль них поставят скамейки и пункты обогрева с горячим чаем. Впервые в этом году детей до 7 лет на все городские катки будут пускать бесплатно. Всего в Перми будет работать 66 катков, 37 из них будут бесплатными.

5. На прилегающих к эспланаде улицах откроют бесплатные зоны и пункты обогрева, их оформят указателями. Детей обещают бесплатно поить горячим чаем. В новогоднюю ночь перекроют движение транспорта на участках улиц Ленина и Крисанова, примыкающих к эспланаде.

6. В этом году в Перми установят праздничное освещение на некоторых новых площадках. В частности, красочно оформят спуск к Каме в районе Соборной площади и установят новогоднюю иллюминацию на здании библиотеки имени Горького.

7. Впервые пермяки смогут увидеть Рождественское световое шоу. Его будут устраивать 7 января с шести утра до полуночи через каждые два часа возле Театра-Театра. Всполохи 3D-проекций будут охватывать площадь в тысячу квадратных метров. К Рождеству в Ледовом городке появится еще одна скульптура - рождественский вертеп-пещера изо льда.

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