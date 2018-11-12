Новые вклады от «Фора-банк»

«Фора-банк» предлагает пермякам широкую линейку вкладов, из которых любой пермяк сможет найти наиболее подходящий для себя. К примеру, недавно банк возобновил вклад «777», в рамках которого уже через год можно получить повышенный доход или оставить далее на хранение по оптимальной ставке. Условия вклада соответствуют названию: минимальная сумма - 77 тысяч рублей, срок — 777 дней. Депозит предполагает два периода начисления процентов со ставкой 7,77 процентов годовых за первые 365 дней и 5,55 процентов годовых за оставшийся период. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения составляет 6,59 процентов годовых. Рассчитать сумму дохода можно самостоятельно, с помощью депозитного калькулятора на сайте АКБ «Фора-банк».

Выгода вклада в том, что по истечении 365 дней производится первое начисление процентов к сумме вклада и в случае досрочного расторжения договора данные проценты сохраняются. Кроме того, возможно полностью или частично снять сумму начисленных процентов.

Для пожилых людей «Фора-банк» предлагает вклад «Пенсионный». Его преимуществами являются низкий взнос - минимальная сумма вклада 2 000 рублей, высокий доход - до 7,02 процентов годовых при ежемесячной капитализации процентов, возможность пополнения вклада от 500 рублей, а также получение причисленных процентов в любое время и даже при досрочном расторжении договора вклада в полном объеме.

Вклад «Сберегательный - люкс» можно открыть на срок от 31 до 540 дней. Минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, доход до 7 процентов годовых. Для вкладов сроком 182 дня и более предусмотрены дополнительные взносы в течение первых 92 дней срока вклада.

Преимущество вклада «Удачный выбор» - ежемесячное получение 6 процентов годовых со вклада на выдаваемую бесплатно банковскую карту категории Gold. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей, срок вклада - 1 год. Вклад предусматривает дополнительные взносы в течение первых 184 дней срока вклада и возможность расторжения досрочно с выплатой от 2 до 2,5 процентов годовых.

Вклад «Фаворит» предусматривает низкий взнос – 10 000 рублей, высокий доход – от 4 до 7 процентов годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов, возможность получения процентов в любое время и пополнение вклада на сумму от 5 000 рублей.

Для состоятельных клиентов есть возможность оформить вклада «Комфортный». Данный вклад предусматривает расходные операции в течение всего срока вклада до суммы неснижаемого остатка. Вклад открывается в сумме от 2 000 000 рублей и сроком на 540 дней. Доход по вкладу составит 6 процентов годовых.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.