«Я думала, что набрала лишний вес». 25-летней пермячке вырезали опухоль весом в 18 килограммов

- Я думала, что просто стала много есть и набрала лишний вес, - оправдывалась 25-летняя пермячка, которую привезли на «скорой» в больницу с резкой болью в животе.

Девушка не замужем, детей нет, работает продавцом. Она почувствовала себя плохо накануне вечером. Когда боль в животе стала невыносимой, пермячка позвонила в «скорую». Медики привезли ее в больницу с подозрением на аппендицит.

- Пациентка довольно крупного телосложения, около 80 кг, но нельзя сказать, что у нее был большой живот, как, допустим, на поздних сроках беременности, - рассказывает об уникальном случае пермский хирург Андрей Лисичкин, который в ту ночь был старшим дежурным хирургом в МСЧ №7. - Мы пригласили гинекологов, которые исключили беременность, после чего было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве.

Хирург Андрей Лисичкин

Во время операции хирурги обнаружили у пациентки огромную опухоль яичника, которая заняла всю брюшную полость.

- Сложность и уникальность операции состояла в том, что необходимо было удалить новообразование целиком, не повредив оболочку, - говорит Андрей Лисичкин, он проводил операцию. - Если бы хоть одна раковая клетка попала в брюшную полость, шансы на благополучный исход были бы очень низкими. Мы с коллегами работали более двух часов и смогли удалить новообразование, не повредив его. Хочу поблагодарить за помощь высококлассных специалистов МСЧ №7 - анестезиолога-реаниматолога Татьяну Кузнецову и гинеколога Марию Баянову.

Когда операция была закончена, опухоль взвесили -18 (!) килограммов.

Опухоль яичника заняла почти всю брюшную полость

Послеоперационный период прошел успешно, пациентку уже выписали домой. Анализ на гистологию показал, что опухоль злокачественная.

- Пациентке назначен курс химиотерапии, но шансы на то, что она сможет победить болезнь, достаточно высоки, - говорят специалисты.

- Как можно было жить привычной жизнью, не заподозрив, что в животе выросла такая огромная опухоль? - спросили мы.

- Раковая опухоль увеличивается в размерах постепенно, в течение нескольких лет, - объясняет Андрей Леонидович. - Даже если появляются какие-то симптомы, дискомфорт, человек приспосабливается и считает это вариантом нормы.

ВАЖНО!

Советы онколога, как не пропустить опасную болезнь

- Рак давно перестал быть болезнью пожилых людей, - говорит хирург Андрей Лисичкин. - К сожалению, в группе риска находятся и дети, и молодежь. В этом виновата не только плохая экология, но и безразличие многих людей к собственному здоровью.

Как не пропустить опасную болезнь?

1. Чрезмерная любовь к картошке может стать одной из причин развития рака желудка. Особенно это касается тех корнеплодов, которые люди мешками закупают с осени и хранят всю зиму. Вся проблема заключается в высоком содержании крахмала, который провоцирует рост раковых клеток.

2. Питание должно быть сбалансированным, а продукты - свежими и качественными. Если мы покупаем огурцы и помидоры в феврале, мы должны понимать, что они выращены с таким содержанием химических веществ, что никакой пользы от них не будет.

3. Солярии, частые поездки на море, когда люди фанатично загорают под прямыми лучами солнца, - все это прямой путь к меланоме. В народе это заболевание называют раком кожи. Вылечить его, особенно на поздних стадиях, практически невозможно.

4. Курение - вредная привычка, которая заканчивается раком легких. Если раньше от этой болезни в основном страдали мужчины, то в последние годы онкологи отмечают тенденцию, что среди пациентов увеличилось число женщин.

5. Раковые клетки могут возникать до одного миллиона раз, но в большинстве случае иммунная система их убивает. По статистике одна клетка способна вырасти до опухоли размером с сантиметр за 7 - 8 лет.

- Этого времени достаточно, чтобы обратить внимание на свое здоровье и не доводить ситуацию до таких вот операций, последствия которых непредсказуемы, - объясняют онкологи. - Нужно следить за своим здоровьем, прислушиваться к организму и при первых же симптомах проходить медицинское обследование. По анализу крови можно диагностировать только рак предстательной железы. Самая эффективная диагностика - это УЗИ, КТ и МРТ. Дополнительно для женщин - маммография.