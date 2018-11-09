2018-11-09T17:48:31+03:00
Происшествия

В Перми учащийся техникума ударил другого студента ножом

Следственный комитет проводит проверку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Днем в пятницу, 9 ноября, в одном из пермских техникумов случилось ЧП: на перемене учащийся напал с ножом на однокурсника.

- У двоих парней с первого курса в коридоре произошел конфликт, - говорит одна из студенток. - Началась драка, один из них достал нож и ударил другого в ногу.

Пострадавшего отвезли в больницу. Информации о том, в каком он состоянии, пока нет.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по данному факту проводится проверка.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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