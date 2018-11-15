В Прикамье 24-летний рабочий на Audi насмерть сбил трех строителей, которые шли по обочине

В ночь на 15 ноября в городе Усолье Пермского края произошло жуткое ДТП: водитель на Audi A6 сбил троих пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Все они скончались на месте от полученных травм.

«Долго копил на иномарку»

24-летний Иван - рабочий на крупном предприятии, живет с родителями. С детства он обожал машины. Как получил права, купил Lada.

- Позже он ее продал, подкопил и купил Mitsubishi Lancer, - рассказывает друг Ивана. - А летом он продал Mitsubishi за 300 тысяч, взял кредит примерно в такую же сумму и приобрел поддержанную Audi A6.

- Да у него ни одного штрафа никогда не было, - уверяет друг Ивана, он попросил не называть его имени. - Он всегда ездил аккуратно. 14 ноября Ваня закончил смену около 11 вечера. Он с другом-коллегой собирался съездить в гараж, где у него была подработка, а потом ехать домой, в Усолье. Ваня позвонил мне уже глубокой ночью и сообщил, что сбил троих человек в Усолье - приезжих строителей. Он был в таком шоке, что сначала выскочил из машины и пошел в сторону от места ДТП. Но потом взял себя в руки и сам позвонил в службу спасения.

Фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю

Как сообщил нам источник в ГИБДД, в момент ДТП водитель был трезв.

- Видимо, он летел на бешеной скорости, - пишут в соцсетях местные жители. - Таких прав лишать надо.

В ГИББД говорят, что пока не могут сказать, с какой скоростью ехала иномарка. Это выяснит экспертиза.

Несмотря на слова друга Ивана, в ведомстве сообщили, что молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение установленной скорости движения.

«А был ли свет?»

Друг Ивана уверяет: причина аварии в том, что дорога на этом участке находится в ужасном состоянии.

- Асфальт был сырой, освещения там толком нет, а дорога - ну просто убитая, - говорит парень.

- Дорога там неосвещенная, тротуара нет! - подтверждает другой пользователь сети. - Ночью мог и не увидеть пешеходов, да и летел, видимо, на высокой скорости.

- Водитель арестован на два месяца, - сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверка по факту ДТП продолжается.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, была ли превышена скорость, потерял ли водитель управление, не нарушили ли правила погибшие.