2018-11-08T14:49:57+03:00
Общество

Что такое Яндекс.Учебники и как они работают?

В эфире радио «КП»-Пермь» об этом рассказали министр образования края и представитель Яндекса
Андрей МАТЛИН
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В школах все чаще используют цифровые технологии.В школах все чаще используют цифровые технологии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство образования Пермского края и российская поисковая система подписали меморандум о сотрудничестве. И теперь учителя Прикамья смогут использовать Яндекс.Учебники.

- На самом деле мы уже сотрудничаем с Яндексом, - рассказала министр образования Прикамья Раиса Кассина в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). – 76 учеников 8-9 классов стали пользователями онлайн-сервиса «Яндекс. Лицей», с помощью которого они успешно обучаются программированию и многие уже самостоятельно пишут программы. Но этот сервис для продвинутых пользователей. А теперь наши учителя начальных классов смогут воспользоваться сервисом «Яндекс. Учебники», который ориентирован на всех учащихся.

Раиса Кассина подчеркнула, что использование онлайн-учебников не обязанность, а возможность для учителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раиса Кассина подчеркнула, что использование онлайн-учебников не обязанность, а возможность для учителей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В Яндекс.Учебниках содержатся задания по математике и русскому языку для учеников 2-4 классов, их можно выполнить в режиме тренажера: если ребенок неправильно отвечает на вопросы, ему дается еще три попытки, он может вернуться к теме урока, позаниматься и снова испытать себя, - объяснил представитель поисковой системы «Яндекс» Дмитрий Растворов.- Учителя могут задавать домашние задания по этим учебникам. Чтобы ими воспользоваться, он должен зарегистрировать школу и себя на портале, который легко найти с помощью нашей поисковой системы.

Педставитель Яндекса в эфире радио "КП"-Пермь" рассказал, как пользоваться онлайн-учебниками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Педставитель Яндекса в эфире радио "КП"-Пермь" рассказал, как пользоваться онлайн-учебниками.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Но это не обязанность, а возможность для учителей, только им решать, использовать Яндекс. Учебники или нет, - подчеркнула Раиса Кассина. – Мы рекомендуем педагогам сначала обсудить с родителями, согласятся ли они на использование в образовательном процессе онлайн-учебников. На мой взгляд, подобные технологии позволяют сделать уроки более насыщенными и интересными.

По словам Дмитрия Растворова, на сервисе «Яндекс. Учебники» уже зарегистрировались педагоги из 71 школы Пермского края.

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