2018-11-02T16:27:58+03:00
Конкурсы и тесты

«КП»-Пермь объявляет конкурс собак «Полицейский пес»

Выбираем самого милого полицейского пса Пермского края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Комиссар Рекс, Мухтар, К-9 – о собаках, отважно несущих полицейскую службу, снято немало фильмов. Но, между прочим, полицейские собаки могут быть не только бесстрашными, но еще и очень ми-ми-мишными.

Накануне Дня российской полиции «Комсомольская правда» вместе с общественным советом при ГУ МВД России по Пермскому краю начинает конкурс «Коп-дог». Мы представляем фотографии полицейских собак, а также небольшие рассказы о том, чем замечателен тот или иной участник конкурса.

Проголосовать за понравившегося четвероногого полицейского можно на сайте perm.kp.ru до 10 декабря. Победителей ждут призы от партнеров конкурса.

А мы представляем участников нашего конкурса.

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