Группа «Песняры» спела свои хиты в прямом эфире радио «КП»-Пермь»
2 ноября в гости на радио «КП»- Пермь пришли участники белорусской группы «Песняры». Эфир начался с «визитной карточки» группы - хита «Беловежская пуща».
Затем участники группы рассказали о том, как прошел концерт в Перми. Кстати, с концертом приехал молодой состав группы - за 50 лет сменилось более 60 участников ансамбля.
Одному из слушателей достались билеты на концертФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Вчера мы вышли на сцену, и нас ослепили софиты, поэтому дальше третьего ряда не видели, - рассказывал один из участников группы. - Во время исполнения песни «Вологда» Рома обратился к балкону, а там - тишина. Мы обратились к партеру - все нормально, шумят. Потом мы поняли, что на балконе никого не было.
После исполнения песни «Березовый сок», «Песняры» рассказали, что на Родине, в Белоруссии, знают не только старые хиты, но и новые песни.
ВИА «Песняры» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
- И в Москве на концерт, как мы заметили, часто приходят молодые пары, - говорят артисты. - Это приятно.
Участникам группы посоветовали съездить в ЗакамскФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во время эфира мы разыграли два билета на концерт, который пройдет вечером 2 ноября в ДК имени Гагарина. Также слушатели звонили и рассказывали, где музыканты могут отдохнуть в Перми.
- Доброе утро! Советую сходить в Пермскую художественную галерею и посмотреть коллекцию деревянных Богов, - сказал слушатель.
А еще один слушатель посоветовал посетить Закамск и ДК имени Кирова.