2018-11-02T12:02:31+03:00
Политика

Группа «Песняры» спела свои хиты в прямом эфире радио «КП»-Пермь»

Слушатели звонили и рассказывали, где музыканты могут отдохнуть после концерта
Елена КОНОВА
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Слушатели часто звонили во время эфираСлушатели часто звонили во время эфираФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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2 ноября в гости на радио «КП»- Пермь пришли участники белорусской группы «Песняры». Эфир начался с «визитной карточки» группы - хита «Беловежская пуща».

Затем участники группы рассказали о том, как прошел концерт в Перми. Кстати, с концертом приехал молодой состав группы - за 50 лет сменилось более 60 участников ансамбля.

Одному из слушателей достались билеты на концерт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одному из слушателей достались билеты на концертФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вчера мы вышли на сцену, и нас ослепили софиты, поэтому дальше третьего ряда не видели, - рассказывал один из участников группы. - Во время исполнения песни «Вологда» Рома обратился к балкону, а там - тишина. Мы обратились к партеру - все нормально, шумят. Потом мы поняли, что на балконе никого не было.

После исполнения песни «Березовый сок», «Песняры» рассказали, что на Родине, в Белоруссии, знают не только старые хиты, но и новые песни.

ВИА «Песняры» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.

- И в Москве на концерт, как мы заметили, часто приходят молодые пары, - говорят артисты. - Это приятно.

Участникам группы посоветовали съездить в Закамск Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участникам группы посоветовали съездить в ЗакамскФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время эфира мы разыграли два билета на концерт, который пройдет вечером 2 ноября в ДК имени Гагарина. Также слушатели звонили и рассказывали, где музыканты могут отдохнуть в Перми.

- Доброе утро! Советую сходить в Пермскую художественную галерею и посмотреть коллекцию деревянных Богов, - сказал слушатель.

А еще один слушатель посоветовал посетить Закамск и ДК имени Кирова.

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