Пермскую социалистку вызвали на допрос в ФСБ после теракта в Архангельске

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-01T06:16:37+03:00

Анастасия Мальцева не понимает, какое отношение ее убеждения имеют к событиям в Архангельске

Изменить размер текста: A A

В Перми сотрудники ФСБ позвонили активистке Анастасии Мальцевой и вызвали на разговор. Как сообщила сама Анастасия, срочно увидеться с ней силовики захотели из-за взрыва в здании ФСБ в Архангельске. Сама девушка была очень удивлена, поскольку ничего не знала о теракте и впервые услышала о нем из разговора с сотрудником ФСБ.

-Ну да, я за социализм. Октябрьская Социалистическая революция - это мой праздник, но я никак не понимаю какое отношение мои взгляды и убеждения имеют к теракту в Архангельске? - написала девушка на своей странице в соцсетях. - По моему это стремление «пообщаться» выглядит как симуляция кипучей деятельности.

Также она добавила, что пострадавших сотрудников ФСБ по-человечески жаль.

- У них тоже семьи, дети, но то, что служба безопасности России не может обеспечить собственную безопасность, весьма показательно, - отметила пермская социалистка. - Не эффективны оказались ни пропускная система, ни металлоискатели, ни карты доступа.

Сначала девушка не хотела ехать в ФСБ, но затем в послесловии к посту написала «Пойду общаться».

В комментариях она своим друзьям написала, что встреча состоялась.

- Интересовались, есть ли в Перми анархисты, - пишет девушка. - Пытались вести разговоры на общеполитические темы, что я пресекала указанием на поздний час для подобных бесед.

Напомним, что 31 октября утром у входа в здание управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области прогремел взрыв. По предварительным данным, его устроил 17-летний молодой человек, который погиб на месте. Пострадали трое сотрудников спецслужбы. Один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии, он перенес операцию, сообщают РИА Новости.