Какие птицы остаются в Перми на зимовку и чем их можно покормить

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-31T10:34:38+03:00

Орнитологи говорят, что жизнедеятельность большинства птиц в Перми связана с человеком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сделать кормушку и где ее повесить [фото]

В лесах Перми обитает более двухсот различных видов птиц, но на зимовку в теплые края улетают лишь некоторые из них. Например, дрозды, щеглы, утки, скворцы.

- Синицы, поползни, воробьи, чижи, зяблики, дятлы и другие птицы остаются зимовать и нуждаются в подкормке, потому что зимой им сложно найти себе пропитание, - говорит участковый лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. - Особенно когда наблюдаются низкие температуры или резкая оттепель.

Орнитологи говорят, что большинство птиц в нашем крае - синантропные. То есть вся их жизнедеятельность связана с человеком. Такие птицы ведут оседлый образ жизни, селятся на крышах домов, вьют гнезда в городских парках и лесах. Там, где есть близкий доступ к пище.

- Город создает большое количество отходов, которые служат кормушкой для птиц, - рассказывает эксперт-орнитолог Кирилл Беляев. - Те же синицы могут спокойно сесть на руку и взять угощение. Зяблики, московки, гаечки - они более дикие.

Столовая для птичек

Некоторые пермяки вешают на деревья обычные пластиковые бутылки с вырезанным окошком, куда можно насыпать корм. Это не совсем правильно с точки зрения экологии. Специалисты говорят, что лучше всего делать «столовые для птичек» из натуральных материалов.

- Самый лучший вариант - обычная дощечка, привязанная за веревку к ветке, - советуют Кирилл Беляев. - Даже если корм высыплется на землю, птицы легко найдут его.

Чем кормить

Самое главное - ничего жареного и соленого. Также очень вреден черный хлеб, он плохо усваивается и не дает птицам энергию. Можно подсушить белый хлеб и рассыпать крошки.

СИНИЦЫ

Эти птицы всеядные, но лучше всего кормить их зерном - овес, ячмень, просо, пшеница, перловка. Можно собрать смесь, так будет даже полезнее. Можно насыпать в кормушку семечки арбуза и дыни или положить кусочки мяса.

- Эти птицы очень любят свиное сало, разумеется, несоленое, - рассказывают орнитологи. - Небольшой кусочек можно нанизать на нитку и повесить за окно или на дерево. Еще вариант: растопить сало, залить его в форму и насыпать туда зерно. Получится очень полезное и питательное блюдо.

Можно высушить семечки от арбуза или дыни и подкармливать им птиц в холода. Также синиц подкармливают яичным белком, нежирным творогом и кусочками свежего яблока.

ГОЛУБИ

Их считают переносчиками заразы и даже иногда называют летающими крысами.

- На самом деле в нашем городе голубей не настолько много, чтобы говорить о реальной опасности, - объясняют специалисты. - Конечно, они, как и другие птицы, могут быть переносчиками кишечных инфекций, орнитоза, птичьего гриппа. Просто стоит быть более осторожными. Например, не разрешать детям кормить голубей с рук.

Голуби настолько всеядны и приспособлены к жизни в городе, что вполне могут полакомиться чипсами или шавермой. Но специально такой опасной едой их лучше не кормить.

Можно угостить голубей семечками, зерном или овсяными хлопьями, но лучше брать не быстрорастворимые. Голуби летают стаями, поэтому кормить их лучше уже в излюбленных местах.

ВОРОБЬИ

Воробьи и голуби живут в полной гармонии и питаются с «общего стола». Любимая еда воробьев - любые виды зерна, которое они могут найти и в кормушках, и на земле.

Фото: архив "КП"

ВОРОНЫ, ГАЛКИ

А вы знаете, что ворона настолько умная птица, что специально кидает под колеса автомобилей орехи, чтобы их расколоть. А еще эта птичка способна расковырять упаковку майонеза и устроить пир.

СНЕГИРИ

Снегири в Черняевском лесу обитают круглый год, летом они прячутся в листве и увидеть их почти невозможно. А осенью снегири питаются ягодами, и их грудка из серой становится красной.

Любимая еда - нежареные семечки и травы - лебеда, крапива, лопух. Траву нужно заранее высушить, измельчить и добавлять в кормушку. В качестве разнообразия подойдет несоленое сало.

-

МОСКОВКИ, ПОПОЛЗНИ

Рацион этих птиц похож на тот, который предпочитают синицы. Также они любят замерзшие ягоды рябины, кедровые орешки и еловые семена.

ЗЕЛЕНУШКА, КЕДРОВКА, ЛАЗАРЕВКА, ЧЕЧЕТКА

Основные предпочтения - это семена, мелкие орешки, семечки подсолнуха.

Фото: архив "КП"

ДЯТЛЫ

В меню дятлов - гусеницы, жучки и червяки, которые живут в коре деревьев. Также их можно угостить зерном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мандаринка ищет в Перми невесту

Как самая красивая утка в мире оказалась в наших краях (Подробнее...)