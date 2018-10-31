В Перми сгорел большой двухэтажный особняк с мансардой

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-31T16:44:56+03:00

Очевидцы сняли пожар на камеру и разместили видеофайл в соцсетях [видео]

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- Вся Гайва в дыму! Что горит? – спрашивают друг друга в соцсетях жители Орджоникидзевского района.

- У нас в квартирах запах гари! – отмечают некоторые жители многоэтажек.

Действительно, на фотографиях, которые гайвинцы выкладывают на странице в группе «Подслушано Гайва» ВКонтакте видно, что дымом, который поднимается в небо черным столбом, заволокло несколько кварталов в частном секторе этого микрорайона.

Чуть позже информацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщив, что на улице Второй Ухтинской произошло возгорание двухэтажного частного особняка.

- По предварительным данным, сначала загорелись надворные постройки, но ветер дул в сторону жилого дома и он быстро загорелся, - сообщили в этом ведомстве.

По информации пожарных, на пожаре никто не погиб. Но особняк огонь уничтожил полностью. Все, что могли сделать прибывшие пожарные – стараться спасти соседние дома.

- Точные причины возгорания будут устанавливать эксперты, - пообещали в ГУ МЧС по Пермскому краю.