2018-10-31T16:44:56+03:00
Происшествия

В Перми сгорел большой двухэтажный особняк с мансардой

Очевидцы сняли пожар на камеру и разместили видеофайл в соцсетях [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Дымом от горящего особняка заволокло микрорайон Гайва. Фото: группа ВК "Подслушано Гайва".Дымом от горящего особняка заволокло микрорайон Гайва. Фото: группа ВК "Подслушано Гайва".
Изменить размер текста:

- Вся Гайва в дыму! Что горит? – спрашивают друг друга в соцсетях жители Орджоникидзевского района.

- У нас в квартирах запах гари! – отмечают некоторые жители многоэтажек.

Действительно, на фотографиях, которые гайвинцы выкладывают на странице в группе «Подслушано Гайва» ВКонтакте видно, что дымом, который поднимается в небо черным столбом, заволокло несколько кварталов в частном секторе этого микрорайона.

Чуть позже информацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщив, что на улице Второй Ухтинской произошло возгорание двухэтажного частного особняка.

- По предварительным данным, сначала загорелись надворные постройки, но ветер дул в сторону жилого дома и он быстро загорелся, - сообщили в этом ведомстве.

По информации пожарных, на пожаре никто не погиб. Но особняк огонь уничтожил полностью. Все, что могли сделать прибывшие пожарные – стараться спасти соседние дома.

- Точные причины возгорания будут устанавливать эксперты, - пообещали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми сгорел особняк с мансардой. Видео: ВК "Подслушано Гайва"..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми полицейские сфабриковали дело о пьянстве и выдумали по нему свидетелей
Бывший следователь из Перми вышла замуж за киллера
Пермячка, чтобы погасить долг, связала вещей почти на 55 тысяч рублей
Пермский оперный театр набрал рекордное число номинаций на «Золотую маску»
В Перми из-за плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку самолет из Благовещенска
В Перми 50-летняя женщина задохнулась в ванной комнате
В Перми открывается фотовыставка, посвященная бездомным животным
Два часа потребовалось пермским приставам, чтобы вернуть матери годовалого сына
В Краснокамске водитель «Киа Рио» на «зебре» сбил 15-летнюю школьницу
Пермь борется за право стать столицей «Тотального диктанта»
В Прикамье с прошлой недели ищут 28-летнего молодого человека
В Перми никто не захотел покупать манеж «Спартак»
Для жителей Березников отремонтировали мост через Каму
В Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности
В Березниках пенсионерка через суд вернула деньги за дорогостоящий пылесос
Пермякам ставят прививки от гриппа, куда включены штаммы вирусов нынешнего сезона
В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми
В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком
Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино