В Перми сгорел большой двухэтажный особняк с мансардой
- Вся Гайва в дыму! Что горит? – спрашивают друг друга в соцсетях жители Орджоникидзевского района.
- У нас в квартирах запах гари! – отмечают некоторые жители многоэтажек.
Действительно, на фотографиях, которые гайвинцы выкладывают на странице в группе «Подслушано Гайва» ВКонтакте видно, что дымом, который поднимается в небо черным столбом, заволокло несколько кварталов в частном секторе этого микрорайона.
Чуть позже информацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщив, что на улице Второй Ухтинской произошло возгорание двухэтажного частного особняка.
- По предварительным данным, сначала загорелись надворные постройки, но ветер дул в сторону жилого дома и он быстро загорелся, - сообщили в этом ведомстве.
По информации пожарных, на пожаре никто не погиб. Но особняк огонь уничтожил полностью. Все, что могли сделать прибывшие пожарные – стараться спасти соседние дома.
- Точные причины возгорания будут устанавливать эксперты, - пообещали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В Перми сгорел особняк с мансардой. Видео: ВК "Подслушано Гайва"..