Илья Авербух в эфире радио «КП»: о пермских дорогах, новом аэропорте и выступлении Жени Медведевой на «гран – при»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-30T13:45:09+03:00

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Илья Авербух покажет в Перми свое новое шоу - ледовый драматический спектакль «Ромео и Джульетта». Артисты недавно вернулись с гастролей в Вероне и сейчас готовятся дать несколько представлений на льду УДС «Молот». Показы пройдут 29 и 30 ноября, 1 и 2 декабря.

Роль Джульетты исполнит пермячка Татьяна Тотьмянина, а Ромео сыграет Максим Маринин. Также в спектакле заняты другие звезды фигурного катания – Алексей Ягудин (Меркуцио), Роман Костомаров (Тибальд), Оксана Домнина (Чума), Максим Шабалин (Бенволио), Мария Петрова (Лаура), Алексей Тихонов (отец Лоренцо), Маргарита Дробязко (синьора Капулетти), Повилас Ванагас (синьор Капулетти), Албена Денкова (синьора Монтекки), Максим Ставиский (синьор Монтекки) и другие.

- Это действительно не просто шоу, а настоящий спектакль. – сказал в студии радио «КП-Пермь» режиссер проекта Илья Авербух. – Мы везем с собой десять фур декораций, они будут располагаться по всей длине катка – это 60 метров! Свет, потрясающие костюмы - зрители будут ощущать себя как в настоящем театре. Я знаю, что пермяки очень любят фигурное катание и, надеюсь, оценят наш спектакль по достоинству. В проекте заняты вокалисты и музыканты, будет играть живая скрипка, барабан, гитара. А с нашими фигуристами занимались не только хореографы и педагоги по актерскому мастерству, но и профессиональные фехтовальщики.

- Способен ли наш маленький «Молот» вместить такое масштабное действо? – спросили ведущие.

- Я бы не сказал, что ваш стадион мал по размерам, он вполне приличный. Единственное, «Молот», конечно, морально устарел – старое фойе, неудобные кресла. Очень хочется, чтобы в Перми появился настоящий ледовый дворец, который мог бы вмещать 6 - 7 тысяч зрителей. В других крупных городах такие дворцы уже построены, хотел бы обратить на этой внимание.

«Приятно было увидеть новый аэропорт и современные дороги»

- Так получилось, что я несколько лет не был в Перми и первое, на что обратил внимание - какой хороший аэропорт у вас построили, мне было приятно это увидеть, - поделился своими впечатлениями от города Илья Авербух. - Для горожан - это, наверное, уже данность, а для меня - событие.

Фигурист похвалил и новые дороги в Перми.

- Пока ехал из аэропорта, услышал от водителя, что дорогу в город построили с таким количеством зигзагов, что сейчас ее пришлось переделывать. Это наша общая боль, потому что сначала мы делаем, а потом думаем. При этом хочу сказать, что дорога все равно хорошего уровня. И в целом дороги в городе стали гораздо лучше, это однозначно позитивная вещь.

«Третье место – это не результат для Медведевой»

- В выходные в Канаде отгремел «гран-при», как вам результаты наших фигуристок?

- Хэдлайнером турнира была Женя Медведева, но результат ее выступления, конечно, не удовлетворительный. Да, мы можем сто раз сказать, что она молодец – вернула в произвольной программе свои позиции, но общее третье место - это, конечно, не результат Жени.

В то же время не будем умалять успех Лизы Туктамышевой. Хотелось бы высказать огромное уважение ее тренеру Алексею Мишину, который подарил нам Алексея Урманова, Женю Плющенко, отчасти воспитал Алексея Ягудина – до того, как он ушел к Татьяне Анатольевне Тарасовой.

Лиза была первой ласточкой, который взлетела на пьедестал совсем юной – 14 – 15 лет. Стала чемпионкой мира, потом было падение, она даже не попала в состав сборной. И вот сейчас – новая, очень важная для нее победа. Вы представляете, какая здесь вера тренера в своего ученика. Браво Алексею Николаевичу и браво Лизе. Она выиграла во многом благодаря прекрасному выступлению в короткой программе, где сделала рекордный для женского одиночного катания прыжок – аксель в три с половиной оборота.

Что касается Жени, она сейчас находится под серьезным давлением. Постолимпийский сезон всегда сложный. Как мы все знаем, Женя сейчас переехала в Канаду, тренируется у Брайана Орсера.

Есть много разных мнений на этот счет. Кто-то говорит, что чуть ли не подвиг она совершила. Я считаю, это неправильно. Нужно всегда говорить спасибо. Этери Тутбердизе привела ее к званию двухкратной чемпионки мира и серебряному призеру Олимпиады.

Да, спортивный век очень короткий, и каждый двигается в своем направлении. У Этери есть еще одна ученица, Алина Загитова. Внутри команды случился настоящий драматический момент, поэтому, я думаю, Женя и сделала шаг в сторону канадского специалиста. И, кстати, очень хорошего специалиста, в прошлом очень хорошего фигуриста.

Женя уехала в Канаду не для того, чтобы там жить. Она уехала ради Орсера, и это поступок.

Система, по которой Этери вырастила Женю, очень отличается. Многие говорят об ее авторитарности, но в спорте это абсолютно нормально. Тренер авторитарен. У нас такая система подготовки – требовательность, жесткий режим.

В Северной Америке работа в большей степени направлена на самодисциплину. Женя колоссальный труженик, но когда меняется вся система – это сложно. Ты привык четко выполнять тренерские задания, а потом получаешь свободу и уже сам должен ограничивать себя от каких-то вещей.

Но самое главное, что Женя в строю. Да, пока у нее не та физическая кондиция, поэтому и эти ошибки. Смена тренера, вхождение в сезон – все сыграло свою роль.

Вспомните, Женя два сезона была абсолютной чемпионкой, она была королевой. Потом борьба с Алиной Загитовой, изматывающая, тяжелая, трудная.

Я работал с Женей три года, ставил ей все программы и, конечно, болел за нее, она была мне ближе.

Сейчас она работает отдельно, поживем – увидим, что будет дальше, цыплят по осени считают. Самое главное, чтобы в борьбе между нашими выдающимися девочками не пропустить темную лошадку, которая выскочит на первое место. Будем верить, что наши фигуристки всегда будут на пьедестале, но победит сильнейшей.