В Перми умер звезда YouTube - "NONONONO Cat" Маркиз

СЕГОДНЯ 21:36 2018-10-30T21:59:56+03:00

Ролик с его участием посмотрели почти 12 миллионов раз

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В Перми умер кот Маркиз, более известный как NONONONO Cat. Видео, на котором Маркиз истошно кричит по-английски - "no-no-no-no", набрало почти 12 миллионов просмотров и сделало Маркиза мемом.

Такого артистичного кота, наверно, больше не существует. Фото хозяина кота

- Это кота мы взяли еще в 2002 году - подарили сыну на День рождения, ему тогда исполнялось 10 лет, - рассказывает хозяин Маркиза Андрей, он работает таксистом. - Маркизу было всего два месяца, прежняя хозяйка сказала, что он родился 16 августа.

Маркиз рос очень домашним, не любил выходить на улицу и ездить в машине.

- Когда ему было года два, к нам в гости пришел мой друг с четырехлетней дочкой, - продолжает Андрей. - Не знаю, что произошло, но Маркиз, увидев девочку, начал орать каким-то не своим голосом и орал все три часа, пока друг с дочерью не ушли.

Пермяк говорит, что они пытались успокоить животное. Подводили к нему девочку, чтобы она погладила и успокоила Маркиза, но это не помогало.

NONONONO Cat.

Маркиз был настоящим толстячком. Фото хозяина кота

- Он не пытался ее поцарапать или укусить? - спросили мы.

- Нет, он просто истошно орал. В то время я работал оператором, взял камеру и записал Маркиза на видео. Мы почти каждый день с друзьями на работе смотрели эту запись и смеялись. В то время интернета не было, и товарищи много раз уговаривали меня послать ролик на передачу "Сам себе режиссер!"

Но в итоге Андрей выложил ролик с Маркизом на канал YouTube только в 2011 году.

- Дальше началось что-то невероятное, - смеется хозяин Маркиза. - За первый же день ролик посмотрело 400 тысяч человек. Когда количество просмотров перевалило за миллион, мне стали доплачивать. В итоге мою видеозапись посмотрели почти 12 миллионов пользователей, а я заработал около шести тысяч долларов. Причем большинство просмотров шло из Америки и Японии.

- Маркиз когда-нибудь повторял свое выступление?

- Представляете, больше ни разу ничего подобного мы от него не слышали. Причем та девочка, на которую он так бурно отреагировал, пришла к нам снова буквально через несколько дней. И приходила потом еще много раз - никакой реакции Маркиз не показал.

- Вы пытались проанализировать, что произошло в тот раз?

- У меня есть несколько версий. Возможно, Маркиз почувствовал от девочки какую-то неизведанную силу. Или просто испугался, потому что в первые в жизни видел такого маленького ребенка. Есть еще третья версия - может, в детстве, еще до нас, Маркиза обидел какой-то ребенок, и он запомнил это на всю жизнь.

Маркиз прожил 15 лет и умер буквально за несколько недель до своего совершеннолетия.

- Он заболел очень неожиданно, в один день отказали почки и печень, - говорит Андрей. - К сожалению, меня рядом с ним не было - я был в командировке.