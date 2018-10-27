37 ржавых скульптур в центре Перми: хлам из железяк или арт-объекты?

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-27T13:12:44+03:00

На их содержание каждый год выделяется не один миллион рублей

Изменить размер текста: A A

Бульвар на «Комсомольском проспекте» в центре Перми постепенно превращается в неряшливо разбросанные груды металлолома. Сквозь деревья, одетые в багрец и золото, проглядываются ржавые изваяния.

Под слоем ржавчины, который после каждого дождика становится все толще и толще, еще можно различить скульптуры.

Хотел позагорать, а вместо этого заржавел.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но это только вопрос времени - через какое-то время и этого будет сделать нельзя: незащищенное ничем железо во влажном воздухе неумолимо ржавеет. И придет время, когда оно проржавеет насквозь.

Запчасти никто не терял?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эти скульптуры-железяки установили лет десять назад, и я хожу мимо них с ребенком и думаю, до какого времени их решено оставить? - задается вопросом пермячка Татьяна. – Ясно же, что рано или поздно они начнут осыпаться, и тогда либо сам кто-нибудь о них порежется, либо кого-то поранит отпавшим куском металла.

Смотри не порежься!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На содержание ржавого арт-хлама выделяют немалые суммы

Как нам не без труда удалось выяснить в мэрии, «срок хранения» таких скульптур на Комсомольском проспекте – не ограничен. А на их содержание каждый год выделяются деньги.

Сколько, как и на что они тратится? С этим вопросом нам предложили обратиться в городской центр охраны памятников.

Ну вот такая я, загадочная...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исполняющий обязанности руководителя этого центра Андрей Васильев подтвердил, что деньги на охрану этих ржавых скульптур, установленных в центре города, выделяются. По его подсчетам - в среднем около 40 тысяч в год на каждую из скульптур.

- Их изготовили в мае 2008 года создатели арт-объектов, приехавшие в Пермь из разных городов на фестиваль «Сезон искусств», - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Андрей Васильев. – По задумкам организаторов и авторов скульптуры, изготавливались эти арт-объекты в основном из черного необработанного металла, который по определению ржавеет. Мы могли бы эти скульптуры, конечно, покрыть каким-то защитным слоем, но этот вопрос нужно согласовывать с авторами. И скульптуры пока ничем не покрывали.

Мишка из бурого стал ржавым и загрустил.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Произведения нашего искусства – на 95 процентов из металлолома!»

На что же тогда городская администрация выделила немалые деньги – он объяснить затруднился. А суммы получаются, действительно, немалые.

Всего подобных скульптур из металлолома было склепано 37 штук. То есть, выходит -около полутора миллионов рублей на содержание всех скульптур.

Большинство из них установили как раз на Комсомольском проспекте – напротив развлекательного центра «Октябрь», на площадке возле кинотеатра «Кристалл»… И только некоторые – в других местах города.

Пермское ржавое...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одной из первых в 2008 году была открыта скульптура «И была древняя легенда». Ее автор, Дмитрия Прибыльного из Тобольска, горделиво сообщал, что она на 95 процентов сделана из металлолома. «Металлоломными» были и все прочие работы с красивыми названиями – «Сезон искусств», «Возрождение», «Можжевеловый шум» и другие.

Гуляющие по Компросу: «Раньше это эпатировало, теперь возмущает»

Если сразу после фестиваля в 2008 году скульптуры из железяк и консервных банок кого-то эпатировали, то теперь многие недоумевают, глядя на них.

Ржавый лось грустно жует ржавую веточку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы опросили прогуливающихся по проспекту пермяков, и вот какие ответы услышали:

- Может быть, когда устанавливали эти скульптуры, это было эпатажно и интересно, а сейчас это груда металлолома. Ее нужно куда-то убрать, а центр города можно и поинтересней украсить.

- То, что скульптуры ржавые, это очень неприятно, а может быть, и опасно. Их нужно подновить или вовсе убрать.

- Кому-то что-то ржавое, может, и нравится. Но по большей части людям, я надеюсь, больше по душе все чистое, а не грязное, заржавленное. Хочется, чтобы город все-таки содержали в чистоте.

- Мало того, что скульптуры ржавые, так они еще и надоели. Такое впечатление, что их сделали во время какого-то фестиваля, а убрать забыли. Хочется уже чего-то нового.

Что-то я, сова, себе не нравлюсь!"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Компрос сам по себе самодостаточен»

- Думаю, это продолжение той политики, которая в Перми внедрялась в рамках так называемой «пермской культурной революции», когда говорилось, что художником может стать каждый и разрисовывать город приглашали всех желающих, – поделился в эфире мыслями слушатель радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Леонид. – Художественная ценность таких любительских работ вызывает вопросы. Думаю, надо их переместить на территорию музея «PERMM», а Компрос очистить для работ профессиональных скульпторов.

Придумай название.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я тоже считаю, что аллею «Комсомольского проспекта» лучше освободить от этих арт-объектов, - подержал мнение радиослушателя пермский скульптор Рустам Исмагилов, известный пермякам по скульптурам «Пермяк солены уши» и «Памятника водопроводчику». - Если вы видите на саму скульптуру, а только ржавчину на ней, то ценность и качество этой работы вызывают вопросы. Скульптуры, конечно, можно чем-то обработать, даже покрасить в различные цвета. Но нужны ли они вообще в центре города? Например, подобные арт-объекты из железных деталей в «Экстрим-парке», в зоопарке неплохо смотрятся. Ну, а аллею на Комсомольском проспекте я бы сохранил в традиционном стиле советской архитектуры, по-моему, она сама по себе самодостаточна.