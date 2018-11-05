2018-11-05T14:27:17+03:00
Звезды

Марина Федункив, устав от одиночества, вызвала «мужа на час»

Мужчина еле унес ноги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив вместе с актером Романом Богдановым сняли очередной шуточный ролик. Марина, устав от одиночества, вызвала «мужа на час» и призналась, что по хозяйству ей помогать не надо.

- Мне нужно совсем другое, - призналась героиня Федункив.

Актер Роман Богданов сначала обрадовался, пил пиво на диване. Марина Федункив начала его ругать, а затем замахнулась, чтобы ударить.

- Это за отдельную плату, - ответил ей Роман Богданов. Остановило ли это Федункив, можно посмотреть на видео.

- Уважаемые женщины, девушки, красотки мои!Человек я разносторонний, в перерывах между гастролями и творчеством подрабатываю мужем на час. В основном всё проходит нормально...Но иногда попадаются вот такие клиентки, как Марина Федункив, - написал на своей страничке актер.

Марина Федункив написала в свою очередь:

- Одиночество – это болезненное ожидание кого-то, и печальное осознание, что никто так и не придет, а после этого ролика даже муж на час как минимум неделю не заглянет. А как вы развлекаете себя, когда остаётесь дома одни?

Звезда "Реальных пацанов" вызвала мужа на час.Instagram

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