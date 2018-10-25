К юбилею ВЛКСМ: восемь самых известных пермских комсомольцев

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-25T14:23:25+03:00

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29 октября 100 лет исполняется ВЛКСМ. Лет 30-40 назад комсомольский значок был практически у каждого молодого человека. Так что неудивительно, что в биографии любого известного пермяка есть комсомольские страницы. Давайте взглянем на комсомольские фото тех, чьи имена известны в Прикамье всем.

Евгений Сапиро

- Комсомол был фильтром, который выявлял наиболее активных и способных молодых людей. А также - определенным карьерным лифтом, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Евгений Сапиро, работавший председателем ЗС Пермского края, членом Совета Федерации России, министром региональной и национальной политики РФ. Сейчас он - почетный профессор Пермского университета. И вспомнил такую историю:

Евгений Сапиро в комсомольские годы увлекался спортом.Фото: Личный архив героя публикации

- Когда я учился в Свердловске и жил в общаге, у нас была традиция – писать каждому студенту какой-нибудь лозунг. И над моей койкой висел плакат: «Если спорт мешает учебе, надо бросить учебу». Мой сосед с молодости рвался в науку, и над его койкой был лозунг: «Не смешивай науку и футбол, бесплодным будет этот спор и долог. Не все мы любим комсомол, но все мы любим комсомолок!»

Евгений Сапиро - почетный профессор Пермского университета.Фото: Личный архив героя публикации

Юрий Трутнев

В70-80-е годы в Перми было популярным четверостишие: «Посмотрите на райком, на горком и на обком. Заверяем вас без смеха – это кадры политеха». Так оно и было.

Юрий Трутнев слева в клетчатом пиджаке. Сразу и не угадаешь, что через 40 лет после съемок он станет полпредом Президента.

Вот на общем снимке комсомольского актива политехнического института скромно пристроился сбоку будущий губернатор Пермской области, будущий министр и будущий полномочный представитель Президента. А тогда – просто комсомольский активист Юрий Трутнев. После окончания политеха он работал инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ.

Юрий Трутнев и, став федеральным чиновников, не забывает родную Пермь.Фото: архив "КП"

Олег Чиркунов

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов учился на факультете «Авиадвигатели» Пермского политехнического института. И был командиром студенческого стройотряда «Аэлита». Архивный снимок запечатлел его за работой на одном из объектов в поселке Вильва Добрянского района.

Командир ССО "Аэлита" Олег Чиркунов на переднем плане с лопатой. Фото ПермГАСПИ.

После окончания вуза Олег Чиркунов два года работал вторым секретарем Ленинского райкома комсомола Перми.

Олег Чиркунов 8 лет был губернатором Пермского края.Фото: архив "КП"

Олег Жданов

Олег Жданов (справа) и Олег Чиркунов в стройотряде. Фото ПермГАСПИ.

Рядом с Олегом Чиркуновым на фото такой же стройотрядовец. Это Олег Жданов. Через несколько лет после снимка он возглавит Ленинский райком комсомола. В 2001-05-ых годах Олег Жданов был вице-губернатором Пермской области, затем генеральным директором «Пермэнерго». Сейчас он президент Пермской торгово-промышленной палаты.

Олег Жданов - президент Торгово-промышленной палатыФото: Личный архив героя публикации

Игорь Шубин

Депутат Госдумы Игорь ШубинФото: архив "КП"

Депутат Госдумы Игорь Шубин в студенческие годы был заместителем секретаря комитета комсомола университета. А также - бойцом студенческого отряда проводников «Надежда». В летние каникулы стройотрядовцы обслуживали фирменный скорый поезд «Кама», ходивший по маршруту Пермь - Москва и фирменный студенческий поезд «Урал–сервис» , маршрутом Пермь - Симферополь.

Игорь Шубин в стройотряде проводников.

Игорь Сапко

Игорь Сапко - депутат ГосдумыФото: архив "КП"

Игорь Сапко – бывший мэр Перми, а ныне депутат Госдумы в студенческие годы увлекался игрой в «Что? Где? Когда?» и входил в сборную команду политехнического института.

Команда "Что? Где? Когда?":справа Игорь Сапко, вверху - Игорь Гиндис.Фото: архив "КП"

Кстати, еще одним членом этой команды был Игорь Гиндис – известный телеведущий, многолетний «Дежурный по городу».

Телеведущий Игорь Гиндис. Фото: "Интеллектуальная кухня".

Борис Мильграм

Борис Мильграм - художественный руководитель Театра-ТеатраФото: архив "КП"

За плечами экс-министра культуры, художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма – участие в студенческом театре «Арлекин», который он впоследствии возглавил. До сих пор бывшие студенты политеха вспоминают миниатюру, в которой по сцене маршировали юные Борис Мильграм и Анатолий Пичкалев в шортиках и пионерских галстуках.

Борис Мильграм (слева) после "Арлекина" создал в Перми Новый молодежный театр.

Анатолий Пичкалев

Анатолий Пичкалев. Фото: Антон Завьялов.

Исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев в студенческие годы был членом комитета комсомола политехнического института. А также актером студенческого театра миниатюр «Арлекин». На фотографии как раз заснят момент его участия в одной из «арлекиновских» миниатюр.