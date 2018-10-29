Погода в Пермском крае на ноябрь 2018: на неделе похолодает до -8 градусов

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-29T09:24:15+03:00

Но к концу недели температура вновь будет выше нуля

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В Пермском крае в начале недели похолодало, но уже к концу недели снова потеплеет. Днем 29 октября в Прикамье, по данным ГИС-центра ПГНИУ, ожидается ливневые снегопады и усиление ветра до 12-14 м/с, вслед за которым произойдет вторжение арктического воздуха. Температура в ночь на вторник понизится до -3…-5° по всей территории края.

Днем 30 октября потеплеет до -1…+1° при преобладании облачной погоды, по востоку края с небольшим снегом. Такая же ситуация сохранится и 31 октября – в Пермском крае будет облачно и сравнительно тепло от 0 до -3°.

Наиболее холодной ожидается ночь на 1 ноября, когда температура понизится по краю до -3…-8°, в Перми до -5…-6°. После этого начнется постепенное потепление.

Со 2 ноября на всей территории края. за исключением ряда южных районов, установится теплая погода. Температура будет выше нуля.

В конце недели, по предварительным прогнозам, температура может повыситься до +4..+6°, что значительно выше нормы.

В среднем, по прогнозам метеорологов, температура воздуха ожидается по югу края около нормы, а по северу на 1-2° теплее нормы.