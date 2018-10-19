В Перми в третий раз откладывают оглашение приговора срочнику, которого судят по делу о суициде солдата на авиабазе "Сокол"

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-19T16:36:02+03:00

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В Перми в третий раз перенесли оглашение приговора по делу о гибели на военной авиабазе «Сокол» 20-летнего солдата из Магнитогорска Рустама А. Причем, отложили приговор без объяснения причин, в самый последний момент.

Подсудимого, солдата-срочника Рамазана Магомедова, уже привезли в Красные казармы на конвойном «УАЗике». Он вышел с вещами, с сумкой, стыдливо прикрывая лицо ладонями. В наручниках его завели в сопровождении конвоиров собакой в здание Пермского военного гарнизонного суда.

Обвиняемый прибыл выслушать приговор с вещами. Но приговор не зачитали.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А спустя некоторое время журналистам объявили, что судебное заседание вновь отложено – на понедельник. Причину переноса секретарь гарнизонного суда объяснила так: «Судья все еще находится в совещательной комнате». В переводе на обычный язык это, судя по всему, должно означать, что окончательный текст приговора еще не готов.

Военный прокурор Пермского гарнизона предложил приговорить Рамазана Магомедова к 5 годам лишения свободы за «дедовщину». На авиабазу «Сокол» того призвали из Дагестана. И он уже успел получить негласный статус «старослужащего», «деда», когда в эту же часть прибыл уральский парень - призывник Рустам А. из Магнитогорска.

5 января этого года Рустама нашли в казарме повешенным. Солдаты после отбоя на дневной «тихий час» пошли помыться в душевую и обнаружили там тело парня.

Уральский парень Рустам мечтал посвятить жизнь небу. Фото: соцсети.

По факту гибели солдата-срочника военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Под стражу был взят один из сослуживцев Рустама – рядовой Рамазан Магомедов. Как позже выяснит следствие, командир роты неофициально назначил его, как старослужащего, «старшим по взводу». Хотя по уставу эту должность мог занимать только сержант-контрактник.

Позже статью о доведении до самоубийства заменили на более тяжкую – о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Если по первой статье максимальный срок наказания – до 6 лет лишения свободы, то по второй - до 10 лет. Следователи нашли подтверждение тому, что старослужащий избивал солдата-уральца, оказывал на него психологическое давление. В частности, незадолго до трагедии тот зачем-то под угрозой насилия заставил его сторожить бушлаты в сушилке казармы, в то время, как другие военнослужащие отправились в столовую на обед.

Между прочим, это уже не первый случай суицида в пермском авиаполку: в апреле прошлого года там покончил с собой другой солдат-срочник, также призванный из Челябинской области. Но в тот раз виновных не нашли, и уголовное дело прекратили.

Финальное судебное заседание в Пермском военном гарнизонном суде отложили до понедельника.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

То, что на авиабазе «Сокол» процветала «дедовщина», установила и прокурорская проверка, проведенная на авиабазе № 88503 в поселке Сокол после гибели солдата из Магнитогорска. После нее отстранили от должности командира части и еще одного офицера, 2 офицеров понизили в должности, пятерым вынесли предупреждение, шестерым военнослужащим объявили выговоры.

Проверка прокуратуры установила, что в воинской части процветали неуставные отношения - "дедовщина".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родные погибшего на авиабазе «Сокол» Рустама рассказывают, что он с желанием пошел служить в пермский авиаполк: перед армией он закончил техникум и мечтал в дальнейшем устроиться на работу в аэропорт в Челябинске. 48-летняя мама Рустама, которая работает поваром, его отец-инвалид и старшая сестра с мужем до сих пор не могут оправиться от горя.