В Прикамье на балконе чиновницы нашли тело мертвого младенца

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-25T13:18:16+03:00

Сейчас выясняется, родился ли он мертвым, или его убили

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Жительница Суксунского района Валерия (имена изменены-прим.ред.) и ее супруг Виктор - чиновники. Они воспитывают трех ребятишек. В прошлом году Валерия поняла, что ждет еще одного ребенка.

В сентябре 2018 года подошел срок родов, но многодетная мать так и не появилась в женской консультации. Медики забили тревогу. В квартиру к Валерии и Виктору пришли сотрудники полиции и обнаружили на балконе тело мертвого младенца.

- Как рассказывает сама мама, у нее начались быстрые и преждевременные роды, ребенок родился мертвым, - рассказывают в прокуратуре Суксунского района. - В любом случае, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Назначены ряд экспертиз, которые помогут нам выяснить, правда ли, что ребенок родился мертвым, или же произошел несчастный случай или убийство. В зависимости от результатов будет принято процессуальное решение. Нет ответа на вопрос и о том, почему тело ребенка оставили на балконе.

В прокуратуре добавили, что семья - благополучная, никогда на учете или в группе риска не состояла.

В следственном комитете Суксуна на вопросы ответили кратко.

- Возбуждено уголовное дело, но делать выводы пока рано, - говорят в ведомстве. - Ситуация двоякая.