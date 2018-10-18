«Столовая закрыта в связи с трагедией в Керчи». Что происходит в учебных заведениях Перми

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-18T12:54:31+03:00

Мы позвонили в министерство и департамент образования и в полицию

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18 октября на двери столовой Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна сегодня появилась вот такая табличка:

Около здания стоит охрана. Решили узнать, что происходит.

- Проход запрещен, - ответил нам охранник. - Если что-то хотите, узнавайте все по телефону.

Может во всех учебных учреждениях Перми проходят мероприятия, связанные с трагедией в Керчи?

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла ужасная трагедия: 18-летний студент Влад Росляков привел в действие взрывное устройство и расстрелял студентов, после чего покончил с собой. 21 человек погиб, 44 - пострадали. Из них 7 - в крайне тяжелом состоянии.

Мы позвонили в Пермский финансово-экономический колледж, чтобы узнать, будут ли там усиливать меры безопасности в связи с событиями в Керчи.

- Работаем в обычном режиме, - сообщили в колледже. - У нас на вахте есть пропускной пункт. Посторонних пускаем только по звонку, а также записываем их данные из паспорта.

А в Пермском химико-технологическом техникуме введен усиленный режим дежурства, проводятся инструктажи среди охранников и преподавателей.

- На входе в учебное заведение установлены рамки, действует пропускная система, - сообщили в учреждении. - Если приходит человек со стороны, его обязательно встречает тот сотрудник, к кому пришел посетитель.

Мы решили узнать, будут ли после трагедии проверять учебные заведения Перми, и позвонили в Министерство образования Пермского края.

- 18 октября состоится конференция с руководителями учебных учреждений, - сообщили в пресс-службе Министерства образования. - Мы еще раз проговорим о соблюдениях мер безопасности. В любом случае к 1 сентября мы проверяли все колледжи, техникумы и вузы: они получили инструктаж и рекомендации.

Также в ведомстве добавили, что объявление на двери столовой - это инициатива техникума. Текст написал кто-то из сотрудников. Никаких мероприятий в учреждении в связи с событиями в Керчи не проходит.

В департаменте образования Перми нам сообщили, что школы и детские сады сегодня работают по расписанию.

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