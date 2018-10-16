2018-10-16T15:26:01+03:00
Здоровье

В прививках от гриппа содержится полиоксидоний, который укрепляет иммунитет

Пермские эпидемиологи рассказали, почему отечественные вакцины ни чуть не хуже импортных
Вероника РАНГУЛОВА
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Врачи говорят, что сейчас самое время поставить прививку против гриппа.Врачи говорят, что сейчас самое время поставить прививку против гриппа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В офисе все чихают и кашляют, а у ребенка в детском саду болеет полгруппы? Это еще цветочки. Самые ягодки, по прогнозам пермских эпидемиологов, начнутся примерно в конце ноября – начале декабря. В это время ожидается сезонный подъем острых респираторных заболеваний.

Врачи говорят, что сейчас самое время поставить прививку против гриппа. Главное, не затягивать, прививочная компания в Пермском крае завершится приблизительно к 15 - 20 ноября. Детям прививки ставят прямо в детских садах и школах, а взрослые могут обратиться в поликлинику по месту жительства - по полису ее сделают бесплатно.

Грипп домой несут школьники

Есть ли смысл в прививках от гриппа, если каждый год циркулируют разные вирусы? Не опасны ли вакцины для маленьких детей? И какая вакцина лучше – наша или импортная? Об этом ведущий программы «Пилюля» на радио «КП-Пермь» доктор Валерий Агафонов поговорил с главным эпидемиологом краевого минздрава Владиславом Семериковым.

- Эпидемии никогда не заканчиваются, они приходят каждый год, - говорит Владислав Васильевич. - И по опыту мы уже знаем, что важную роль в профилактике играет иммунизация. Могу сказать, что сейчас гриппом и другими инфекционными заболеваниями в основном болеют люди трудоспособного возраста и дети. Мы, взрослые, заболеваем от детей. Первыми грипп домой несут именно школьники. Поэтому детей мы прививаем в первую очередь. Родители должны на это дать информационное согласие.

«Совигрипп» - эта вакцина широкого спектра действия

Какая прививка эффективнее - наша или импортная?

По словам Владислава Семерикова, уже третий год Пермский край закупает вакцину «Совигрипп». Это отечественный препарат широкого спектра действия.

- Мы иммунизируем этим препаратом и взрослое население, и детское, и даже беременных женщин, - говорит Владислав Семериков. - Трехкомпонентная вакцина защищает от двух типов вирусов. Тип А - это «Мичиган» и «Сингапур H3N2» - гости, которые будут циркулировать в предстоящий эпидсезон. Также в вакцину добавлен тип вируса B - «Колорадо», который ранее уже у нас были.

По словам эпидемиологов, вакцина против гриппа содержит такой специфический компонент как полиоксидоний, который повышает естественную защиту организма от гриппа и других респираторных заболеваний.

Медики советуют делать прививку особенно тем, кто поздней осенью или зимой собирается ехать на море.

- Когда вы возвращаетесь из теплой страны домой, где уже лежит снег, увеличивается угроза развития респираторных заболеваний, - говорит Владислав Васильевич. - Жестких противопоказаний для того, чтобы поставить прививку, нет. Может быть временный медотвод, если человек заболел или недавно перенес респираторное заболевание. Лучше подождать после выздоровления недели две – три.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пермяков до сих пор кусают клещи

Несмотря на середину октября, в лесах Пермского края до сих пор встречаются клещи.

- Этот эпидсезон характеризовался тем, что был достаточно продолжительным, - говорит Владислав Семериков. – Всего в лаборатории обратилось 17 123 человека, это на 25 процентов больше, чем в прошлом году.

Середина осени – самое время подготовить себя для следующего сезона и пройти плановую вакцинацию. Первую прививку нужно поставить сейчас, вторую – через шесть месяцев. Через год – ревакцинация.

- Риск заразиться клещевым энцефалитом небольшой, стоит ли шкурка выделки? – спрашивает доктор Агафонов.

- Безусловно, да. Кроме того, у нас существует тактика экстренного оказания помощи, когда мы вводим специфический иммуноглобулин. Если человек, которого укусил клеш, вовремя обратиться за специализированной помощью – это 3 – 5 дней – мы можем его вовремя спасти от болезни.

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