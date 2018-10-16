В Перми выпал первый снег. Фоторепортаж с улиц города

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-16T11:03:22+03:00

Без шапки уже не походишь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже в среду в городе потеплеет до 8 градусов. Ловите момент!

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Ночью в Перми был сильный снегопад. Но сейчас снег начинает таять. Пока он еще есть, решил сделать несколько кадров - все-таки первый снег в этом году. Старательно обхожу лужи по дороге на автобусную остановку. Мимо проносится молодая мамочка, ловким движением руки выдергивая сына из лужи.

Вот такая осень.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На удачу пришел в сквер у оперного, где дворники с усердием убирали с тротуара остатки вчерашнего снегопада. Трактор утюжит щетками асфальт перед театром, удаляя вместе со снегом остатки надежды на хороший фотокадр.

Дворник чистит тротуар.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но на клумбах снег еще остался. Им даже залюбовались студенты из Индии - наверно, учатся в Перми первый год.

Последний цветок

Но снежная погода продлится недолго, к счастью или к сожалению.

Снежная шапка идет вождю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже 17 октября в Перми потеплеет до +8 градусов, а новый снегопад обещают только в конце недели.

У этой собаки заботливый хозяин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний лист.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А пока снег не растаял, детишки с радостью играют в снежки.

Для снеговика снега маловато, а вот для игры в снежки самое то.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бархатцы борются с холодом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скованные снегом цветы добавляют романтики пермским пейзажам.

Снежный плен.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО