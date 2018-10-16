В Перми выпал первый снег. Фоторепортаж с улиц города
Ночью в Перми был сильный снегопад. Но сейчас снег начинает таять. Пока он еще есть, решил сделать несколько кадров - все-таки первый снег в этом году. Старательно обхожу лужи по дороге на автобусную остановку. Мимо проносится молодая мамочка, ловким движением руки выдергивая сына из лужи.
Вот такая осень.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На удачу пришел в сквер у оперного, где дворники с усердием убирали с тротуара остатки вчерашнего снегопада. Трактор утюжит щетками асфальт перед театром, удаляя вместе со снегом остатки надежды на хороший фотокадр.
Дворник чистит тротуар.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Но на клумбах снег еще остался. Им даже залюбовались студенты из Индии - наверно, учатся в Перми первый год.
Последний цветок
Но снежная погода продлится недолго, к счастью или к сожалению.
Снежная шапка идет вождю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Уже 17 октября в Перми потеплеет до +8 градусов, а новый снегопад обещают только в конце недели.
У этой собаки заботливый хозяин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Последний лист.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А пока снег не растаял, детишки с радостью играют в снежки.
Для снеговика снега маловато, а вот для игры в снежки самое то.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Бархатцы борются с холодом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Скованные снегом цветы добавляют романтики пермским пейзажам.
Снежный плен.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сквер у оперного.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО