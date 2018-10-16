5 изменений в движении по улице Революции

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-16T16:53:47+03:00

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На улице Революции в районе гипермаркета «СемьЯ» завершаются работы по реконструкции. После ремонта на участке от улицы Сибирской до улицы Островского изменилась схема движения. «Комсомолка» составила карту, как теперь ездить по Революции и ничего не нарушать.

Ниже - пять важных правил проезда:

1. Главное внимание автомобилистов - на перекресток с улицей Максима Горького. Как сообщили в администрации Перми, на этом участке сделали полноценный четырехсторонний перекресток.

- Проезд стал сквозным, то есть восстановили движение по улице Горького через улицу Революции, - рассказал в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

2. Поменялась организация движения на перекрестке улицы Революции с улицей 25-го Октября. Как пояснил Максим Кис, для автомобилей, которые едут по улице Революции со стороны улицы Сибирской, на этом перекрестке запрещен поворот налево. Для тех, кто едет со стороны улицы Горького, - поворот налево разрешен.

3. На перекрестке с улицей Горького разрешен поворот налево для тех, кто едет со стороны улицы 25-го Октября. И запрещен, если ехать со стороны улицы Островского. Чтобы развернуться, нужно доехать до улицы 25-го Октября.

4. Теперь машины, которые выезжают с улицы Горького, могут спокойно поворачивать на улицу Революцию и двигаться в сторону Средней дамбы.

5. На улице Революции - на участке от улицы Горького до улицы Островского - организовано место для разворота транспорта, который едет со стороны улицы Горького.

Как пояснили в администрации Перми, в ближайшее время, как только водители привыкнут к новой схеме движения, на перекрестках с улицей Революции установят специальные светофоры «со стрелкой» - для более безопасных и комфортных поворотов.