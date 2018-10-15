2018-10-15T16:58:59+03:00
Звезды

Солонка из Березников попала в Книгу рекордов России

Высота солонки - три человеческих роста
Николай АНФАЛОВ
Поделиться:
Солонка высотой почти пять метров.Солонка высотой почти пять метров.Фото: Николай АНФАЛОВ
Изменить размер текста:

В Березниках на Торговой площади установили гигантскую солонку - символ гостеприимства и благополучия. Автор арт-объекта - московский дизайнер Виктория Белорукова. Солонка сделана из металла и поликарбоната, с подсветкой. Внутри - силикагель, имитирующий соль (высушенный гель из перенасыщенных растворов кремниевых кислот, применяющийся в качестве сорбента). Создание арт-объекта обошлось в 490 тысяч рублей.

Высота солонки - три человеческих роста - 4 метра и 95 сантиметров. Благодаря этому арт-объект уже попал в Книгу рекордов России как самая большая солонка.

Горожане неоднозначно оценили новшество. Как всегда, есть те, кому это творение нравится, а кто-то критикует. Одно несомненно - солонка вызвала к себе интерес. И березниковцы уже с удовольствием фотографируются возле нее.

До конца 2018 года в Березниках откроют еще два арт-объекта. В Рябиновом сквере появится «Дерево рода», а на Советской площади установят большой «Скворечники».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров
Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина
«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске
В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.
«На голую задницу я и в бане посмотрю»: Зритель пожаловался губернатору на секс и разврат в псковском спектакле «Ревизор»
Постановка режиссера из Санкт-Петербурга уже месяц идет на местной сцене. Что же возмутило театралов – узнала «Комсомольская правда – Псков»
Новости 24
Ведущая «Ревизорро» раскритиковала пермские пельмени
В Перми возбудили уголовное дело в отношении частного приюта для престарелых
После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий
В Прикамье злостный неплательщик сделал анализ ДНК и доказал, что не приходится отцом детей
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя