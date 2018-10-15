Солонка из Березников попала в Книгу рекордов России

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-15T16:58:59+03:00

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В Березниках на Торговой площади установили гигантскую солонку - символ гостеприимства и благополучия. Автор арт-объекта - московский дизайнер Виктория Белорукова. Солонка сделана из металла и поликарбоната, с подсветкой. Внутри - силикагель, имитирующий соль (высушенный гель из перенасыщенных растворов кремниевых кислот, применяющийся в качестве сорбента). Создание арт-объекта обошлось в 490 тысяч рублей.

Высота солонки - три человеческих роста - 4 метра и 95 сантиметров. Благодаря этому арт-объект уже попал в Книгу рекордов России как самая большая солонка.

Горожане неоднозначно оценили новшество. Как всегда, есть те, кому это творение нравится, а кто-то критикует. Одно несомненно - солонка вызвала к себе интерес. И березниковцы уже с удовольствием фотографируются возле нее.

До конца 2018 года в Березниках откроют еще два арт-объекта. В Рябиновом сквере появится «Дерево рода», а на Советской площади установят большой «Скворечники».