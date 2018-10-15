2018-10-15T15:49:19+03:00
Общество

В Прикамье жители села, не дождавшись помощи чиновников, сами отремонтировали мост

Этой весной переправу, по которой люди ходят в тайгу за грибами и охотиться, снесло паводком
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мост у села Керос - до и после постройки. Фото: Григорий Бычин.Мост у села Керос - до и после постройки. Фото: Григорий Бычин.
Изменить размер текста:

- 25-метровый мост через речку Ручь давно на ладан дышал, а этой весной его и вовсе паводком смыло, - говорит 48-летний житель села Керос на севере Пермского края Виктор Бурдин. - А этот мост все наше село кормит: по нему люди за грибами-ягодами в бор идут, охотники, рыбаки в тайгу переправляются. Работы у нас почти нет, а тут какой-никакой заработок. Лес и мой кормилец: сейчас вот взял путевку на отстрел куницы.

Работать приходилось в студеной воде. Фото: Григорий Бычин.

Работать приходилось в студеной воде. Фото: Григорий Бычин.

- Этот мост очень важен для Кероса, - говорит глава администрации поселения Усть-Черная Валентина Мизева. – Без него до той же линии электропередач не добраться, и если провода ветром порвет – полтысячи жителей Кероса окажутся отрезаны от электричества. А тайга загорится – без моста не доберешься, чтобы тушить.

Люди писали письма в администрацию Гайнского района с просьбой починить мост, но ответа не дождались.

- Тогда я повесил объявление на магазине и стал обходить соседей, предлагал самим построить мост, - говорит Виктор Бурдин. – Лес и технику пообещал бесплатно дать наш местный предприниматель, который лесом занимается.

В качестве опор сделали срубы из толстых осиновых бревен. Фото: Григорий Бычин.

В качестве опор сделали срубы из толстых осиновых бревен. Фото: Григорий Бычин.

На строительство моста вышли 22 человека. Сначала разобрали разрушенный мост, для чего пришлось лезть в ледяную воду, потом на дно установили опоры-колодцы из осины полуметрового диаметра. Сверху положили толстые бревна, настелили надежный настил. Теперь он даже лесовоз выдержит.

Чтобы мост не унесло паводком его притянули к деревьям тросами. Фото: Григорий Бычин.

Чтобы мост не унесло паводком его притянули к деревьям тросами. Фото: Григорий Бычин.

- Муж вернулся со стройки домой исхудавший, весь искусанный комарами, места живого не было! – говорит его жена Зульфия. – Зато теперь ему и другим плотникам-добровольцам жители села готовы в пояс поклониться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Прикамья в одиночку отремонтировал 600 метров дороги

Ему надоело терпеть дорожное безобразие (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси
Историю гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт
Новости 24
23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым
В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы
В Кизеле не хватает машин «скорой помощи»
На трассе Пермь - Березники пассажирский автобус и легковушка сбили двух лосей
В Перми торговые центры «Агат» и «Карнавал» очистили от вывесок
В Перми пьяного лихача, устроившего смертельное ДТП, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения
«Поскользнулась и упала под колеса». В Перми на остановке автобус наехал на 33-летнюю женщину
«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадал четырехлетний малыш
Пермяк угрожал взорвать дом на Стаханке
В Прикамье у должника-депутата арестовали внедорожник
В Перми аквапарк может появиться рядом с зоопарком
«Это старье нужно давно сжечь». Жительницу Лысьвы в детской больнице покусали клопы, которых она обнаружила в матрасах
«Никаких следов медвежонка не нашли». В пермском зоопарке белая медведица Милка могла съесть своего детеныша
Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»
В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки
Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей
«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами
«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника
«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке
В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей
Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь уже в первом квартале 2019 года