2018-10-15T15:49:19+03:00
Общество

В Прикамье жители села, не дождавшись помощи чиновников, сами отремонтировали мост

Этой весной переправу, по которой люди ходят в тайгу за грибами и охотиться, снесло паводком
Андрей МАТЛИН
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Мост у села Керос - до и после постройки. Фото: Григорий Бычин.Мост у села Керос - до и после постройки. Фото: Григорий Бычин.
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- 25-метровый мост через речку Ручь давно на ладан дышал, а этой весной его и вовсе паводком смыло, - говорит 48-летний житель села Керос на севере Пермского края Виктор Бурдин. - А этот мост все наше село кормит: по нему люди за грибами-ягодами в бор идут, охотники, рыбаки в тайгу переправляются. Работы у нас почти нет, а тут какой-никакой заработок. Лес и мой кормилец: сейчас вот взял путевку на отстрел куницы.

Работать приходилось в студеной воде. Фото: Григорий Бычин.

Работать приходилось в студеной воде. Фото: Григорий Бычин.

- Этот мост очень важен для Кероса, - говорит глава администрации поселения Усть-Черная Валентина Мизева. – Без него до той же линии электропередач не добраться, и если провода ветром порвет – полтысячи жителей Кероса окажутся отрезаны от электричества. А тайга загорится – без моста не доберешься, чтобы тушить.

Люди писали письма в администрацию Гайнского района с просьбой починить мост, но ответа не дождались.

- Тогда я повесил объявление на магазине и стал обходить соседей, предлагал самим построить мост, - говорит Виктор Бурдин. – Лес и технику пообещал бесплатно дать наш местный предприниматель, который лесом занимается.

В качестве опор сделали срубы из толстых осиновых бревен. Фото: Григорий Бычин.

В качестве опор сделали срубы из толстых осиновых бревен. Фото: Григорий Бычин.

На строительство моста вышли 22 человека. Сначала разобрали разрушенный мост, для чего пришлось лезть в ледяную воду, потом на дно установили опоры-колодцы из осины полуметрового диаметра. Сверху положили толстые бревна, настелили надежный настил. Теперь он даже лесовоз выдержит.

Чтобы мост не унесло паводком его притянули к деревьям тросами. Фото: Григорий Бычин.

Чтобы мост не унесло паводком его притянули к деревьям тросами. Фото: Григорий Бычин.

- Муж вернулся со стройки домой исхудавший, весь искусанный комарами, места живого не было! – говорит его жена Зульфия. – Зато теперь ему и другим плотникам-добровольцам жители села готовы в пояс поклониться.

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