Как правильно мыть руки, чтобы не заболеть гриппом

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-15T10:11:02+03:00

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15 октября - Всемирный день чистых рук. В связи с этим в эфире радио «КП» выступила главный врач пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. Удивительно, но многие не знают, как правильно мыть руки.

- Главное - это мыть руки после похода в туалет, прикосновения к деньгам, телефону, кнопке лифта, - говорит врач. - И не злоупотребляйте антибактериальным мылом - микробы со временем адаптируются, и мыло не сможет уничтожать их.

Из-за грязных рук вы можете подхватить вирусы, в том числе и грипп, или получить заболевания пищевого тракта. Поэтому очень важно мыть руки правильно. Пошаговая инструкция:

Подставляем руки под струю воды, намыливаем ладони

Тщательно промываем тыльные стороны ладоней

Тщательно промываем внутреннюю сторону ладоней

Промываем кожу между пальцами

Делаем омывающие движения ладонями

Смываем мыло под струей воды

Мыть руки надо не менее 20-30 секунд! Это очень важно.