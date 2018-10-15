2018-10-15T10:11:02+03:00
Здоровье

Как правильно мыть руки, чтобы не заболеть гриппом

Врач центра медицинской профилактики дала пермякам советы
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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15 октября - Всемирный день чистых рук. В связи с этим в эфире радио «КП» выступила главный врач пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. Удивительно, но многие не знают, как правильно мыть руки.

- Главное - это мыть руки после похода в туалет, прикосновения к деньгам, телефону, кнопке лифта, - говорит врач. - И не злоупотребляйте антибактериальным мылом - микробы со временем адаптируются, и мыло не сможет уничтожать их.

Из-за грязных рук вы можете подхватить вирусы, в том числе и грипп, или получить заболевания пищевого тракта. Поэтому очень важно мыть руки правильно. Пошаговая инструкция:

Подставляем руки под струю воды, намыливаем ладони

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тщательно промываем тыльные стороны ладоней

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тщательно промываем внутреннюю сторону ладоней

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Промываем кожу между пальцами

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Делаем омывающие движения ладонями

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смываем мыло под струей воды

Мыть руки надо не менее 20-30 секунд! Это очень важно.

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